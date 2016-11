Die Vorwahl bei den Republikanern

Die Vorwahl bei den Republikanern - früher als UMP bekannt - gilt als eine Art vorgezogene Präsidentschaftswahl. Gewählt wird zwar zunächst nur der konservative Kandidat. Der aber hat gute Aussichten, 2017 die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, die am 23. April stattfindet.



Bei der Abstimmung der Republikaner kann jeder wahlberechtigte Franzose mitentscheiden - also nicht nur die Parteimitglieder. Es wird erwartet, dass auch Linkswähler an der Vorwahl der Konservativen teilnehmen - und dort für einen der eher gemäßigten Kandidaten stimmen.



Gewählt wird in zwei Runden: Die beiden Kandidaten, die an diesem Sonntag die meisten Stimmen bekommen, treten eine Woche später in einer Stichwahl gegeneinander an. Wer sich an der Abstimmung beteiligen möchte, muss zwei Euro Gebühr bezahlen.