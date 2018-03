In Südfrankreich nahe Carcassonne hat ein bewaffneter Mann in einem Supermarkt Geiseln genommen. Das Innenministerium bestätigte mindestens zwei Todesopfer und mehrere Verletzte. Der Täter soll sich zum IS bekannt haben.

Ein bewaffneter Mann hat in Südfrankreich nahe des Ortes Carcassonne Geiseln in einem Supermarkt genommen. Die Lage ist unübersichtlich. Der Täter sei in der kleinen Stadt Trèbes in den Markt gestürmt und habe um sich geschossen, erklärte die französische Staatsanwaltschaft. Er soll sich zur IS-Miliz bekannt haben.

Offenbar zwei Tote und drei Verletzte

Mindestens zwei Menschen sollen laut Angaben des französischen Innenministeriums getötet worden sein. Drei Menschen seien zudem verletzt worden.

Der Täter soll sich inzwischen allein mit einem Polizisten im Supermarkt befinden. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Nach Angaben des Radiosenders "France Info" soll der Name des mutmaßlichen Täters bereits in der Datenbank des französischen Geheimdienstes zur Terrorismusbekämpfung verzeichnet sein. Der südfranzösischen Zeitung "La Dépêche du Midi" zufolge konnte die Polizei den Täter wohl über das Nummernschild seines Autos identifizieren. Es handele sich um einen Marokkaner zwischen 30 und 40 Jahren.

Anti-Terrorismus-Ermittler im Einsatz

Der französische Regierungschef Edouard Philippe spricht von einer "ernsten Situation". Alle bisherigen Informationen deuteten darauf hin, dass es sich offenbar um eine terroristische Tat handele. Innenminister Gérard Collomb kündigte auf Twitter an, nach Trèbes zu fahren. Die Staatsanwaltschaft in Paris teilte mit, Anti-Terrorismus-Ermittler seien im Einsatz.

Nach Angaben aus Justizkreisen wurde im acht Kilometer entfernten Carcassonne zudem ein Polizist durch Schüsse verletzt. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten ist bislang nicht bestätigt.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge. Vor allem die Attacken von Paris 2015 und Nizza 2016 hatten das Land schwer erschüttert. Die Behörden sprechen regelmäßig von einer weiterhin hohen Gefahr.

Bilder vom Ort des Geschehens in Südfrankreich

tagesschau 14:00 Uhr, 23.03.2018







