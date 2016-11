Die kürzlich in Frankreich festgenommenen Terrorverdächtigen wollten offenbar bereits in der kommenden Woche einen Anschlag verüben. Ihre Befehle erhielten sie offenbar vom IS. Über die Anschlagsziele wird intensiv spekuliert.

In Frankreich festgenommene Terrorverdächtige wollten am 1. Dezember einen Anschlag verüben. Wie der Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins in Paris bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz sagte, sei aber nicht klar, welches Ziel die Verdächtigen im Visier gehabt hätten.

Sie seien von einem Befehlsgeber in der "syrisch-irakischen Region" gesteuert worden, sagte Molins. In Straßburg seien bei einem der Verdächtigen Bekenntnisse zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gefunden worden.

Ermittler hatten am vergangenen Wochenende in Straßburg und Marseille sieben Verdächtige festgenommen. Fünf von ihnen sollten noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Zwei Festgenommene waren schon am Dienstag wieder freigelassen worden.

Spekulationen über mögliche Anschlagsziele

Französische Medien hatten zuletzt über mögliche Anschlagsziele in Paris und Umgebung spekuliert. Aus Material, das bei Durchsuchungen sichergestellt worden sei, gehe hervor, dass die Verdächtigen den Sitz der Kriminalpolizei im Zentrum der Hauptstadt, den Inlandsgeheimdienst DGSI, Metrostationen, der Weihnachtsmarkt auf dem Boulevard Champs-Élysées, Caféterrassen und den Freizeitpark Disneyland vor den Toren von Paris ins Visier genommen hätten.

Die Männer sind nach Angaben des Innenministeriums zwischen 29 und 37 Jahre alt und stammen aus Frankreich, Marokko und Afghanistan. Bei einigen von ihnen soll es sich um Syrien-Rückkehrer handeln.