Die Arbeitsmarktreform ist längst beschlossen. Trotzdem mobilisierten die französischen Gewerkschaften noch einmal Zehntausende Menschen für Protestmärsche in zahlreichen Städten. In Paris kam es dabei zu Ausschreitungen mit Verletzten.

In Frankreich haben landesweit Zehntausende Menschen gegen die bereits beschlossene Arbeitsmarktreform protestiert. Die Behörden sprachen von 80.000 Teilnehmern, die Gewerkschaften von 170.000. Am Rande der Kundgebung in Paris kam es zu Ausschreitungen. Bei den Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten wurden mindestens zwölf Menschen verletzt - vier Demonstranten und acht Sicherheitskräfte. Die Polizei nahm 16 Demonstranten fest. Im ganzen Land wurden 169 Demonstrationen gezählt, insgesamt 62 Menschen wurden laut Innenministerium festgenommen.

Demonstranten bewerfen Polizisten

An dem Protestmarsch zwischen dem Bastille-Platz und dem Platz der Republik beteiligten sich den Sicherheitskräften zufolge 13.500 Menschen. Die Gewerkschaften, die zu der Demonstration aufgerufen hatten, sprachen von 40.000 Teilnehmern, die in großer Mehrheit friedlich protestierten. Eine kleine Gruppe schleuderte allerdings Molotow-Cocktails und Holzplanken auf Polizisten und zerstörte Bushaltestellen. Die Sicherheitskräfte setzten unter anderem Tränengas ein.

Insgesamt hatten die Gewerkschaften in mehr als 100 Städten und Gemeinden zu Demonstrationen aufgerufen. Im öffentlichen Sektor, bei der Post und bei der Fluggesellschaft Air France wurde zudem gestreikt. Eine Reihe von Flügen wurde gestrichen, es gab zahlreiche Verspätungen.

Auf die Proteste folgen nun rechtliche Schritte

Die umstrittene Reform, die unter anderem die 35-Stunden-Woche und den Kündigungsschutz lockert, war im Sommer nach monatelangen erbitterten Protesten verabschiedet worden. Die Regierung hatte die Reform dabei ohne Abstimmung durch das Parlament gedrückt, weil der Widerstand auch im eigenen Lager groß war. Sie verspricht sich von den Veränderungen eine wettbewerbsfähigere Wirtschaft und eine Erleichterung von Einstellungen.

Die Gewerkschaften, aber auch Politiker des linken Flügels der regierenden Sozialisten, prangern die Reform als Wegbereiter für "Sozialdumping" an. Mit dem 13. landesweiten Protesttag wollten die Gewerkschaften noch einmal ihren Unmut über die Reform deutlich machen. Weitere Kundgebungen sind nicht geplant. Vielmehr wollen die Gewerkschaften die Umsetzung der Reform mit juristischen Mitteln und Widerstand in den Unternehmen erschweren. Die Regierung will die meisten Umsetzungsdekrete zur Gesetzesreform im Oktober veröffentlichen.

