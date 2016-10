Weil er in seiner Stadt keine Migranten aufnehmen will, hat ein französischer Bürgermeister sein Hoheitsgebiet mit Hass-Plakaten zugepflastert. Die Aktion zeigt auch, wie heftig in Frankreich über die Flüchtlingspolitik gestritten wird.

Von Ellis Fröder, ARD-Studio Paris

"Der Staat zwingt sie uns auf, da haben wir’s, da kommen sie an - die Migranten in unserem Stadtzentrum." Im südfranzösischen Béziers hängen seit gestern die offen fremdenfeindlichen Plakate, die arabisch und afrikanisch aussehende Männer vor einer Kirche der Stadt zeigen. Eine Provokation, ein Affront gegen die zugewanderten Bewohner von Béziers, eine bewusste Aufstachelung der Bevölkerung.

In Auftrag gegeben wurden die Aushänge von Bürgermeister Robert Ménard, der wenige Tage vor der angekündigten Räumung des Flüchtlingslagers von Calais rassistische Propaganda macht und sich so sich so gegen die Regierung in Paris stellt. Diese hatte beschlossen die rund 9000 Flüchtlinge von Calais auf Gesamtfrankreich zu verteilen.

Robert Ménard: Wurde mit dem Stimmen des rechtsextremen Front National zum Bürgermeister gewählt.

Keine Wäsche auf dem Balkon

Auf Béziers, eine Stadt mit etwa 75.000 Einwohnern, sollen gerade einmal 40 Flüchtlinge verteilt werden. Doch Robert Ménard, der früher einmal Mitbegründer der "Reporter ohne Grenzen" war und in den vergangenen Jahren einen starken Rechtsruck vollzogen hat, will mit allen Mitteln dagegen ankämpfen.

Seit 2014 ist der ehemals den Kommunisten und dann den Sozialisten nahestehende Ménard Bürgermeister der Stadt am Mittelmeer - gewählt wurde er damals mit Unterstützung des rechtsextremen Front National.

Seitdem machte er immer wieder mit spektakulären Vorschlägen Furore. So kämpft er für die Bewaffnung der Ortspolizei und für das Verbot, Wäsche auf dem Balkon aufzuhängen. Außerdem benannte er eine Straße um, sodass sie nun Daten aus dem Algerienkrieg als Namen tragen. Seit seinem Amtsantritt, versucht er, Béziers quasi Immigrantenfrei zu machen.

Plakate auf Staatskosten finanziert

Mit seiner neuen fremdenfeindlichen Plakataktion, die er auf Staatskosten finanziert hat, versucht er, die Verteilung von Flüchtlingen von Calais nach Béziers zu verhindern. Am 18. Oktober möchte er in der Sitzung des Stadtrates darüber beraten, ob man nicht ein Referendum machen könnte, um die Ansiedlung der Flüchtlinge zu verhindern. Im Januar sollen dann die Einwohner von Béziers selbst darüber entscheiden.

Die Neuankömmlinge hätten negative Folgen für die Stadt, argumentiert Ménard. Die die Zahl der zu unterrichtenden Kinder würde steigen. Außerdem würden die Migranten den Bemühungen schaden, den Stadtkern wieder "dynamischer" zu gestalten.

Widerstand formiert sich

Die Plakataktion in Béziers ist nur ein Beispiel für die vielen fremdenfeindlichen Aktionen in Frankreich. Besonders im Süden, wo der rechtsextreme Front National sehr viele Wähler hat, kommt es immer wieder zu fremdenfeindlichen Auseinandersetzungen. Inzwischen hat sich im Netz aber Widerstand organisiert. Rund 27.000 Franzosen haben seit gestern eine Internet-Petition an die Präfektur in Béziers geschickt, in der sie die Aktion verurteilen.

Flüchtlingslager in Calais: In dem Camp herrschen seit Langem unhaltbare Zustände.

Die geplante Verteilung der Flüchtlinge aus dem sogenannten "Dschungel" von Calais erhitzt momentan die Diskussion in Frankreich. So wurde zum Beispiel in der Nähe von Grenoble ein Ferienlager, in dem 60 Flüchtlinge aufgenommen werden sollen, von Rechtsextremen beschossen. Die Regierung hat sich selbst die Frist gesetzt, das Lager von Calais bis Ende des Jahres zu räumen.

Flüchtlingsorganisationen befürchten, dass es heftige Auseinandersetzungen in Calais geben wird. Die meisten Flüchtlinge dort wollen überhaupt nicht in Frankreich bleiben, sondern wollen weiter nach England, wo sich bessere Lebensbedingungen erhoffen und wo bereits viele ihrer Verwandten leben.