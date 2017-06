Nimmt Emmanuel Macron nach dem Élyséepalast nun auch die Nationalversammlung im Sturm? Die erste Runde der Parlamentswahl ist in Übersee bereits gestartet, der Großteil wählt am Sonntag. Macrons Partei winkt der nächste triumphale Sieg.

Mit einem Tag Vorsprung hat im Überseegebiet Saint-Pierre und Miquelon vor der kanadischen Ostküste die französische Parlamentswahl begonnen. Die Wähler auf der Inselgruppe können wegen der Zeitverschiebung stets als erste wählen. Der Großteil der Franzosen kann an diesem Sonntag seine Stimme abgeben. Die Wahl entscheidet, ob der neue Präsident Emmanuel Macron in der Nationalversammlung eine Mehrheit für sein Reformprogramm bekommt.

In letzten Umfragen hatte die Partei des sozialliberalen Staatschefs klar vorn gelegen. Sie könnte in der ersten Wahlrunde knapp ein Drittel der Stimmen holen. Laut einer am Freitag veröffentlichten Ipsos-Befragung baute die noch junge Partei "La République en Marche" ihren Anteil auf 31 Prozent aus. Für den zweiten Wahlgang am 18. Juni trauen die Demoskopen Macrons Partei sogar die Eroberung von bis zu 427 der insgesamt 577 Sitze zu. Damit würde der 39-jährige Macron die größte Mehrheit in der Nationalversammlung seit 1968 hinter sich versammeln, als Charles de Gaulle triumphierte.

Macron braucht Mehrheit für seine Reformen

Mit einer absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung hätte Macron großen Spielraum für seine Gesetzespläne, die Frankreichs Wirtschaft neuen Schwung verschaffen sollen. Zentrales Vorhaben ist eine umstrittene Lockerung des unflexiblen Arbeitsrechts. Der Senat als zweite Parlamentskammer wird zwar von der bürgerlichen Rechten dominiert - dort gibt es aber durchaus Sympathien für Macrons Reformpläne. Außerdem sitzt die Nationalversammlung im Gesetzgebungsverfahren letztlich am längeren Hebel.

Wie auch die Präsidentschaftswahl findet die Parlamentswahl in zwei Runden und nach dem Mehrheitswahlrecht statt. Für einen Sieg im ersten Wahlgang braucht ein Kandidat in seinem Wahlkreis eine absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen. Nötig sind zugleich mindestens ein Viertel der Stimmen aller Wahlberechtigten. Gelingt dies keinem der Kandidaten, treten die beiden Bestplatzierten in der zweiten Wahlrunde am 18. Juni gegeneinander an. Es qualifiziert sich außerdem jeder weitere Kandidat, der im ersten Wahlgang mindestens 12,5 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten erhält. In der zweiten Runde reicht dann eine relative Mehrheit für einen Sieg.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen wegen Anschlagsgefahr

Wegen der anhaltend hohen Anschlagsgefahr herrscht in Frankreich der Ausnahmezustand, der eigens für die Wahlen verlängert wurde. Entsprechend hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen. 50.000 Polizisten und Tausende Soldaten sind am Sonntag im Einsatz. An den Wahlurnen sind unter anderem Taschenkontrollen geplant. Die Wahllokal sind am Sonntag bis 18 Uhr geöffnet, in großen Städten bis 20 Uhr. Im Anschluss gibt es die ersten Hochrechnungen.

1. Runde Parlamentswahlen in Frankreich

