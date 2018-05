Brennende Autos, zertrümmerte Scheiben: Die Gewerkschaftsdemonstration in Paris ist von Ausschreitungen überschattet worden. Die Polizei spricht von 1200 Vermummten und etwa 20.000 friedlichen Demonstranten.

Am Rande der Pariser Gewerkschaftsdemonstration zum 1. Mai hat es Ausschreitungen gegeben. Mehr als 1000 Vermummte lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die Polizei gab die Zahl der Vermummten mit rund 1200 an.

Innenminister verurteilt "unerhörte Taten"

Die Demonstranten griffen die Beamten im Osten der Stadt mit Wurfgeschossen an, sie zertrümmerten Autos und Fensterscheiben und steckten Fahrzeuge in Brand. Einige plünderten eine McDonald's-Filiale. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern. Auf Fernsehbildern waren unter anderem brennende Mülltonnen zu sehen.

Eine Wolke aus Tränengas ist hinter den Demonstranten in Paris zu sehen.

Innenminister Gérard Collomb verurteilte die Gewalttaten am Rande der Kundgebung. "Alles wird getan, um diese schweren Störungen der öffentlichen Ordnung zu beenden und die Urheber dieser unerhörten Taten aufzugreifen", schrieb er auf Twitter. Die Polizeipräfektur hatte im Vorfeld gewarnt, dass Aktivisten "extremistischer Bewegungen" die traditionelle Kundgebung für Attacken auf Einsatzkräfte und Symbole des Kapitalismus nutzen wollten.

Zehntausende bei Gewerkschaftsdemonstration

Insgesamt kamen bei der Demonstration der Gewerkschaften laut Polizei etwa 20.000 Menschen zusammen. Teilnehmerzahlen der Organisatoren sind noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr gingen laut Polizei etwa 30.000 Menschen in Paris auf die Straße, laut Gewerkschaften waren es am 1. Mai 2017 etwa 80.000. In anderen französischen Städten blieb es bei den traditionellen Mai-Demonstrationen der Gewerkschaften bislang ruhig.

In Frankreich ist in den vergangenen Wochen der Zorn vieler Arbeitnehmer über die Reformen von Präsident Emmanuel Macron gewachsen. Seit Anfang April hat es zahlreiche Streiks im Öffentlichen Dienst gegeben, insbesondere bei der Bahn. Macron will die Staatsbahn SNCF wettbewerbsfähiger machen und den beamtenähnlichen Status der Bahnbeschäftigten abschaffen.

Ausschreitungen am Rande von 1. Maidemo in Paris

Marcel Wagner, ARD Paris

