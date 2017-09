Es ist der erste Stresstest für die Frankreichs Präsident Macron: Wie viele Franzosen prostestieren gegen seine Arbeitsmarktreform? Ist der erste Aktionstakt der Auftakt für einen heißen Herbst?

Von Barbara Kostolnik, ARD-Studio Paris

Verstopfte Straßen, ausgefallene Züge, versperrte Baustellen - die den Kommunisten nahestehende Gewerkschaft CGT hat sich einiges einfallen lassen, um am Aktionstag gegen die Arbeitsmarktreformen die Regierung richtig zu ärgern.

"Mit diesem Reformen zerschlagen sie unser Arbeitsrecht", erklärt der Chef der CGT, Philippe Martinez. Seine Gewerkschaft hatte den Aktionstag initiiert. "Viele Leute sind sehr unzufrieden, das ist heute die erste Etappe, wir müssen den Menschen bewusst machen, was auf sie zukommt."

Furcht vor Unsicherheit

"Stoppt das Sozial-Dumping" steht auf Plakaten der Demonstranten. Mehr als 200 Protestzüge sind in ganz Frankreich angemeldet.

Gewerkschaftsvertreter befürchten, dass die Arbeitsrechtsreform der Vorgänger-Regierung noch verschärft und damit den Arbeitgebern noch mehr Freiheiten und den Arbeitnehmern noch mehr Unsicherheiten beschert werden.

Tausende nahmen am Aktionstag der CGT teil.

"Wir werden ins 19. Jahrhundert zurückfallen mit diesen Reformen, wir werden binnen 48 Stunden gefeuert werden können, wenn es der Chef will", schimpft ein Bauarbeiter aus Toulouse. "Deshalb bestreiken wir diese Baustelle, wir haben alle Kinder, die studieren. Macron und die Chefs stürzen unsere Kinder in die Armut."

"Mit Zähnen und Klauen"

Doch nicht alle Gewerkschaften sind der Meinung, dass der Protest auf der Straße stattfinden sollte. Laurent Berger von der größten Gewerkschaft CFDT steht den Reformen kritisch gegenüber. Seine Strategie jedoch ist eine andere: "Wir versuchen, diese Verordnungen von innen heraus zu verändern, von heute an versuchen wir, auf die Regierung einzuwirken."

Auf die Regierung einwirken will auch die Opposition: Obwohl Jean-Luc Mélenchon mit seiner Partei "Unbeugsames Frankreich" einen eigenen Aktionstag am 23. September angemeldet hat, läuft er beim Protestmarsch in Marseille mit, kämpferisch wie immer.

Mélenchon gab sich in Marseille kämpferisch

"Herr Macron weiß, dass das ein Kräftemessen auf Biegen und Brechen ist. Er wollte das, und wir müssen alle gemeinsam zusammen mit den Gewerkschaften einen Block bilden gegen diese Regierung, damit sie zurückweicht. Wir verteidigen hier unser Arbeitsrecht mit Zähnen und Klauen und wir werden sie zurückdrängen."

Kritik an Macron auch in der Ferne

Emmanuel Macron dürfte das alles aus weiter Ferne verfolgt haben: Er war auf dem Weg nach St. Martin. Die Insel in der Karibik war vom Hurrikan "Irma" schwer getroffen worden.

Macron auf dem Weg auf die vom Hurrikan "Irma" zerstörte Insel St. Martin.

Auch wenn er zwölf Tonnen Medikamente und Hilfsmaterialien an Bord hatte, wird er möglicherweise auch 6700 Kilometer von Paris entfernt nicht durchgehend freundlich empfangen.

"Wird er uns mit seinem Flugzeug zurück nach Paris nehmen?" ätzt ein Mann, der durch den Sturm alles verloren hat. Eine Frau schimpft: "Was soll uns das bringen, dass er hierher kommt? Er soll lieber Hilfe schicken, mir ist dieser Typ total egal."

Es sind unruhige Zeiten für den Präsidenten und seine Regierung.