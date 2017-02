Im französischen AKW Flamanville ist ein Reaktor nach einer Explosion heruntergefahren worden. Behörden geben Entwarnung: Es bestehe keine nukleare Gefahr. Doch die hohe Pannenquote bei französischen Meilern ist ein altbekanntes Streitthema.

Im nordfranzösischen Atomkraftwerk Flamanville hat es eine Explosion gegeben. Das teilten französische Behörden mit, versuchten aber gleichzeitig zu beruhigen: "Es handelt sich um einen bedeutsamen technischen Vorfall, aber nicht um einen Atomunfall." Trotzdem wurde einer der beiden Reaktoren des AKW vom Netz genommen. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.

"Keine nukleare Gefahr"

Auch die Präfektur des Departements Manche betonte kurz nach dem Zwischenfall, es bestehe "keine nukleare Gefahr" für die Bevölkerung. Doch auch die Präfektur machte keine weiteren Angaben, sondern verwies für weitere Informationen an EDF, den Betreiber des Kraftwerks, oder die Atomaufsichtsbehörde. EDF zufolge wurde die Explosion durch ein Feuer in einem Maschinenraum des AKW ausgelöst. Der Brand habe . Verletzte habe es keine gegeben. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass fünf Personen eine Vergiftung erlitten hätten.

Das AKW Flamanville befindet sich in der französischen Normandie und liegt direkt am Ärmelkanal. Zu dem Werk zählen zwei Reaktoren aus den Jahren 1985 und 1986, ein dritter Reaktor wird derzeit gebaut. Er soll Ende 2018 in Betrieb gehen.

Immer wieder Pannen in Frankreichs Kraftwerken

Insgesamt gibt es in Frankreich 58 Atomreaktoren. Immer wieder kommt zu Zwischenfällen und Störungen. Im vergangenen Oktober hatte die französische Atomaufsicht darum die Abschaltung von fünf Kernreaktoren angeordnet, darunter das AKW Fessenheim, der Druckwasserreaktor Civeaux 1, ein Reaktor im nordfranzösischen Gravelines sowie zwei weitere im südostfranzösischen Kraftwerk Tricastin.

Die hohe Pannenquote in französischen Meilern war wiederholt angeprangert worden: So hatte etwa im März 2016 ein Expertenteam ein Gutachten veröffentlicht, demzufolge kein einziges der französischen AKW ohne Mängel sei.