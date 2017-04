Wahlkampf in Frankreich Wer ist der bessere Franzose?

Der Wahlkampf in Frankreich geht in die zweite Runde. Rechtspopulistin Le Pen präsentiert sich als bessere Patriotin und als Beschützerin der französischen Identität. Der parteilose Macron steht für die Vielfalt der Kulturen.

Von Barbara Kostolnik, ARD-Hörfunkstudio Paris

Wer ist patriotischer? Für Marine Le Pen gibt es da überhaupt keinen Zweifel. Sie stehe für die Nation, für das Vaterland, behauptet sie. Und sie stehe damit im krassen Gegensatz zu ihrem Kontrahenten Emmanuel Macron, einem Verräter an den Franzosen, der Frankreichs Ausverkauf betreibe. "Er steht für die wilde Globalisierung, in einer Welt, in der nur der Markt und das Geld zählen. Das Projekt von Emmanuel Macron ist die komplette Deregulierung", sagt die Kandidatin Le Pen.

Auf jüngsten Wahlkampfplakaten fordert sie: "Frankreich wählen." Subtext: Es gehe darum, den Franzosen ihren Stolz und ihre Souveränität zurückgeben. "Wir haben eine Fahne, blau-weiß-rot, eine Hymne, die Marseillaise, die gehören uns. Und ich möchte nicht, dass sie uns künftig nicht mehr gehören, weil das Ihre, unsere Identität ist." Diese Identität sei von der angeblich massenhaften Zuwanderung bedroht, so Le Pen.

Die Gallier als Vorfahren

Aber was ist das für eine gallische Identität? Für Ex-Staatspräsident Nicolas Sarkozy, dessen Eltern aus Ungarn eingewandert sind, ist klar: "In dem Moment, in dem Sie Franzose werden, sind die Gallier Ihre Vorfahren, also Vercingetorix."

Vercingetorix, das war jener mythische Gallier-Fürst, der im Jahr 52 vor Christus in der legendären Schlacht von Alesia gegen Julius Cäsar verlor. Dies wissen alle Franzosen und ignorieren es.

"Für die Franzosen ist das ein sehr bedeutender Mythos", erklärt Maud Goldscheider. Sie ist Historikerin im Alesia-Museumspark, in dem man alles zu den Galliern und dieser Schlacht findet. "Das ist Teil unserer Geschichte. Wir haben lange Zeit geglaubt, dass wir direkt von den Galliern abstammen. Wir haben uns sehr stark mit ihnen identifiziert, dabei hatten wir ein völlig falsches Bild von ihnen."

Rau, barbarisch, ungebildet - so dachte man lange über die Gallier. Mittlerweile weiß man etwas mehr: "Sie waren genauso zivilisiert wie die Römer. Sie hatten eine hierarchische Gesellschaft, große Wirtschafts- und Geistes-Zentren, die Oppidum genannt wurden - so wie das Oppidum von Alesia."

Ober-Gallier und Asterix-Zeichner Albert Uderzo singt ebenfalls das hohe Lied auf die Vorfahren: "Die Gallier waren mutig, sie sind dafür berühmt, und wir glauben, dass uns etwas davon geblieben ist." Aber viel kann es nicht sein. Sonst würden sich so viele Franzosen nicht so ängstlich um eine Kandidatin scharen, die Frankreich klein redet, um sich selbst als seine Retterin zu stilisieren.

Mehr als eine französische Kultur

Macron geht einen anderen Weg, er will Frankreich nicht einmauern, nicht eine Kultur über die andere stellen. Bewusst sagt er, dass es die eine französische Kultur nicht gebe: "Das ist die Wahrheit, oder waren Picasso oder Chagall Franzosen? Es gibt KulturEN in Frankreich. Wir haben unsere Kultur, unsere Literatur, unsere Werte. Das basiert alles auf unserer Sprache; aber diese Kultur hat tiefe Wurzeln, und wir haben immer die ausländischen Talente mit offenen Armen empfangen."

Die Schlacht von Alesia 52 vor Christus haben die Gallier im übrigen verloren. Die Schlacht um die Zukunft ihres Landes, in dem tolerante, friedvolle Identitäten leben und leben dürfen, ist gerade in vollem Gange.

Wettlauf der "Patrioten" im französischen Präsidentenwahlkampf

B. Kostolnik, ARD Paris

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 27. April 2017 um 09:50 Uhr und 11:50 Uhr.