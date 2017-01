Ein Unbekannter hat auf dem Flughafen von Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida mindestens drei Menschen erschossen und mehrere andere verletzt. Die Polizei erklärte, sie habe den Schützen bereits festgenommen. Über die Motive ist noch nichts bekannt.

Auf dem Flughafen der Stadt Fort Lauderdale in Florida sind Schüsse gefallen. Nach Angaben der Polizei kamen dabei mindestens drei Menschen ums Leben. Mindestens neun andere wurden verletzt. Über die Hintergründe ist bislang nichts bekannt. Ein Mann wurde demnach festgenommen. Dabei handelt es sich um den Täter, erklärte der zuständige Sheriff.

Die Schüsse seien im Bereich der Gepäckausgabe des Terminals 2 des Flughafens gefallen, berichten Medien. Die Situation dauere noch an. Aufnahmen von Fernsehhubschraubern zeigten Hunderte Menschen, die am frühen Freitagnachmittag (Ortszeit) auf dem Rollfeld standen. Der frühere US-Regierungssprecher Ari Fleischer twitterte, dass er am Flughafen gewesen sei, als Schüsse abgegeben worden seien. Alle seien daraufhin weggerannt.

