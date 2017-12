Der frühere Nationale Sicherheitsberater der USA, Flynn, ist von der US-Justiz formell der Falschaussage zu seinen Russland-Kontakten beschuldigt worden. Dies geht aus einem Dokument des Sonderermittlers Mueller hervor.

Im Zusammenhang mit der Russland-Affäre ist der ehemalige Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, wegen Falschaussage gegenüber dem FBI angeklagt worden. Er werde sich bei einer Gerichtsanhörung am Freitag schuldig bekennen, teilte das US-Justizministerium mit.

Konkret geht es demnach darum, dass er behauptet hatte, bei einem Treffen mit dem damaligen russischen Botschafter in den USA nicht über Sanktionen gesprochen zu haben. Flynn ist eine der zentralen Figuren in der Untersuchung von FBI-Sonderermittler Robert Mueller über die mutmaßliche Einflussnahme Russlands auf die US-Wahl und mögliche Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam nach Moskau. Flynn ist der vierte Angeklagte in dem Fall.