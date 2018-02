Unglück nahe Moskau 71 Tote bei Flugzeugabsturz in Russland

Beim Absturz eines russischen Passagierflugzeugs sind Behördenangaben zufolge alle 71 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Die Maschine verschwand kurz nach dem Start in Moskau von den Radarschirmen.

Der russische Zivilschutz hat den Absturz eines Passagierflugzeugs nahe Moskau bestätigt. Wie der russische Verkehrsminister Maxim Sokolow mitteilte, kamen dabei alle 71 Insassen ums Leben.

Das Flugzeug war kurz nach dem Start in Moskau vom Radar verschwunden. An Bord der Maschine der Inlandsfluggesellschaft Saratow Airlines vom Typ An-148 seien 65 Fluggäste und sechs Besatzungsmitglieder gewesen, berichteten russische Nachrichtenagenturen.

Laut dem Gouverneur von Orenburg, dem Ziel der Antonow, stammten fast alle Insassen aus seiner Region.

Rettungsteams suchen nach Wrackteilen der abgestürzten Saratow-Maschine.

Menschen an Bord offenbar ohne Überlebenschance

Das Flugzeug sei vom Flughafen Domodedowo in Richtung der Stadt Orsk im Ural aufgebrochen und über einem Feld südlich von Moskau abgestürzt. Nach Angaben der Nachrichtenagenturen berichteten Augenzeugen aus dem Dorf Argunowo von einem brennenden Flugzeug, das vom Himmel gefallen sei. Die Nachrichtenagentur Interfax berichtete, dass die Wrackteile des Flugzeuges über eine Länge von einem Kilometer am Absturzort verteil gewesen seien.

Die Rettungskräfte kamen wegen der schwierigen Wetterverhältnisse zunächst nicht bis zum Absturzort. Sie mussten etwa eine Stunde lang ihren Weg zu Fuß fortsetzen. In der Umgebung Moskaus schneit es schon seit Stunden. Außerdem stürmt es. Dadurch ist die Sicht erheblich erschwert.

Präsident Wladimir Putin sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Er wies die Regierung an, eine Untersuchungskommission einzusetzen. Die Ermittlungsbehörde und die Staatsanwaltschaft leiteten Untersuchungen wegen möglicher Verstöße gegen die Flugsicherheitsvorschriften ein.

Der Flughafen Domodedowo liegt südlich von Moskau

Mehrere Abstürze in den vergangenen Jahren

Seit 2010 gab es in Russland mindestens vier schwere Unglücke ziviler Verkehrsmaschinen mit zusammen mehr als 240 Todesopfern. Der letzte Absturz ereignete sich im März 2016. Damals stürzte eine Boeing 737-800 aus Dubai bei Sturm auf den Flughafen der Millionenstadt Rostow am Don. Alle 62 Menschen an Bord starben.

Zweieinhalb Jahre zuvor war eine Boeing 737-500 beim Anflug auf die russische Stadt Kasan hart auf der Landebahn aufgeschlagen und in Flammen aufgegangen. Es gab ebenfalls keine Überlebenden, 50 Menschen kamen ums Leben.

Flugzeugabsturz bei Moskau

Sabine Stöhr, ARD Moskau

Mit Informationen von Sabine Stöhr, ARD-Studio Moskau

