Wegen der instabilen Lage in der Türkei und den nordafrikanischen Ländern boomt der Tourismus in Portugal. Deshalb soll die Hauptstadt Lissabon einen zweiten internationalen Flughafen bekommen: Ein Militärflughafen soll 2019 für zivile Maschinen geöffnet werden.

Angesichts stetig wachsender Touristenzahlen bekommt Lissabon einen zweiten internationalen Flughafen. Da der Humberto-Delgado-Flughafen in der portugiesischen Hauptstadt an seine Kapazitätsgrenze komme, werde der Militärstützpunkt Montijo ab 2019 für den kommerziellen Flugbetrieb umgebaut, teilte Infrastrukturminister Pedro Marques mit. Dort sollen demnach vor allem Mittelstrecken- und Billigflüge starten und landen.

30 Kilometer Autofahrt in die Stadt

Am Humberto-Delgado-Flughafen wurde im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von 22,4 Millionen Passagieren abgefertigt, ein Plus von knapp zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Um künftig von Montijo nach Lissabon zu gelangen, müssen Fluggäste sich entweder mit der Fähre übersetzen lassen oder eine 30 Kilometer lange Autofahrt in Kauf nehmen.

Für die portugiesische Wirtschaft ist der Tourismus ein wichtiges Standbein. Im vergangenen Jahr galt das Land für viele Reisende als Alternative, nachdem beliebte Ziele wie Tunesien, Ägypten und die Türkei von Anschlägen erschüttert worden waren. 11,4 Millionen ausländische Touristen reisten im vergangenen Jahr nach Portugal. 2016 sei das "beste Jahr überhaupt" für den Tourismus in Portugal gewesen, sagte Marques. 2017 werde sogar noch besser verlaufen.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Portugal