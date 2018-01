Flüchtlingsstreit De Maizière will Quote ausklammern

Seit Monaten stockt die geplante Reform des europäischen Asyl- und Flüchtlingssystems. Nun gibt es Bewegung. Denn die Bundesregierung will den Streit um die Flüchtlingsquote erstmal zurückstellen.

Um endlich Fortschritte bei der geplanten Reform des Asyl- und Flüchtlingssystems der EU zu erzielen, will die Bundesregierung den Streit um eine gleichmäßigere Verteilung von Flüchtlingen in Europa vorerst ausklammern. Es sei wohl sinnvoll, sich erst auf die anderen Themen zu konzentrieren, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Rande von EU-Beratungen in Sofia.

Der CDU-Politiker will zunächst gleiche Aufnahmebedingungen und verlässliche Verfahren zwischen den EU-Staaten erreichen. Derzeit existieren da noch gravierende Unterschiede. Die EU-Staaten schätzen höchst unterschiedlich ein, ob Regionen wie Afghanistan, der Iran oder Eritrea als sicher gelten oder nicht. Will heißen: Der gleiche Asylbewerber würde zwar zum Beispiel in Italien anerkannt werden, in Frankreich aber nicht.

EU-Innenminister tagen zur Asylpolitik in Sofia

Einigung bis Juni angestrebt

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben das Ziel ausgegeben, bis Juni eine Einigung zu finden. Ein neues Flüchtlingssystem sollte die künftige Verteilung der Flüchtlinge einschließen. Deutschland stand bislang auf dem Standpunkt, dass zumindest bei besonders hohen Flüchtlingszahlen alle EU-Staaten einen Teil aufnehmen müssten.

Ob Deutschland am Ende vielleicht sogar einer Reform zustimmen könnte, in der selbst bei einem großen Zustrom von Flüchtlingen keine Umverteilung von Flüchtlingen nach Quoten vorgesehen ist, ließ de Maizière offen. "Das entscheiden wir dann am Ende der Verhandlungen", sagte der geschäftsführende Bundesinnenminister.

Unterstützung von Schäuble

Ähnlich äußerte sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. "Die Priorität ist eher zu wissen, wie die (EU-) Außengrenzen kontrolliert werden, und diejenigen zu unterstützen, die damit belastet sind", sagte er der französischen Tageszeitung "Le Monde". Für ihn sei eine gemeinsame Migrations- und Integrationspolitik wichtiger als Quoten zur Verteilung von Asylbewerbern.

Der Streit um eine mögliche Quotenregelung zur Umverteilung von Flüchtlingen in der EU besteht seit zwei Jahren. Die EU-Kommission und Länder wie Deutschland wollen ein Konzept, das zumindest bei einem sehr starken Zustrom eine Umverteilung inklusive Aufnahmepflicht vorsieht. Polen, Ungarn und Tschechien lehnen allerdings jegliche Art von Zwang bei der Aufnahme von Flüchtlingen ab.

Österreich wechselte die Seiten

Unterstützung bekamen sie zuletzt auch von Österreichs neuem Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der ÖVP-Politiker sagte, dass sich ja nicht nur einige Mitgliedsstaaten wehrten, sondern die Flüchtlinge selbst gar nicht bereit seien, in Länder wie Bulgarien, Rumänien oder Polen zu gehen.

Der österreichische Innenminister Herbert Kickl von der rechtspopulistischen FPÖ meinte in Sofia, man könne nicht einfach Flüchtlinge irgendwo hinschicken. "Ich bin kein Freund von Verteilungen, wenn sie nicht ohne ausdrückliche Zustimmung der einzelnen Mitgliedstaaten stattfinden."

Aktuelles System nicht praktikabel

Das aktuelle Dublin-System sieht vor, dass grundsätzlich jenes Land für das Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Schutzsuchender das erste Mal einen Asylantrag gestellt hat oder in dem er nachweislich EU-Boden betreten hat. In der jüngsten Flüchtlingskrise hatte sich die Dublin-Verordnung allerdings als nicht praktikabel erwiesen, weil Länder wie Griechenland den Massenzustrom nicht stemmen konnten.

Mit Informationen von Malte Pieper, ARD-Studio Brüssel, zzt. in Sofia.

Über dieses Thema berichteten am 25. Januar 2018 die tagesschau um 12:00 Uhr und 14:00 Uhr sowie NDR Info ab 13:00 Uhr im "Mittagsecho".