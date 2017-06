Der Flüchtlingsdeal zwischen der Türkei und der EU besagt: Für jeden syrischen Migranten, den die Türkei aus Griechenland zurücknimmt, nimmt die EU dafür einen Syrer aus der Türkei auf. Doch einem "Bild"-Bericht zufolge wurde dieses Pensum von der EU deutlich übererfüllt.

Im März 2016 trat nach zähen Verhandlungen der sogenannte Flüchtlingsdeal zwischen der Türkei und der EU in Kraft. Die Vereinbarung besagt, dass die EU für jeden Migranten, der aus Griechenland in die Türkei zurückgeführt wird, ebenfalls einen Syrer aufnimmt.

Einem Bericht der "Bild" zufolge hat die EU seitdem aber wesentlich mehr syrische Flüchtlinge aus der Türkei aufgenommen. Die Zeitung bezieht sich dabei auf Zahlen der EU-Kommission. Demnach wurden seit März 2016 insgesamt 1210 Flüchtlinge, die über die Türkei auf die griechischen Inseln gelangt sind, wieder in die Türkei zurückgeschickt. Dafür habe die EU im gleichen Zeitraum 6254 Syrer aufgenommen und auf ihre Mitgliedsstaaten verteilt - und damit fünf Mal so viele, wie mit Ankara vereinbart. Laut Kommissionsbericht hat Deutschland 2270 dieser Flüchtlinge aufgenommen.

Asylverfahren dauern zu lange

Weiterhin kritisiere das EU-Gremium die "langsamen" Asylverfahren in Griechenland als Grund, warum die Rückführungen in die Türkei so schleppend verliefen. Derzeit kämen knapp 14.000 Flüchtlinge auf die rund 7450 Plätze in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln.

