Bei ihrer Großoffensive auf Mossul stehen Iraks Armee und kurdische Kämpfer 15 Kilometer vor der vom IS kontrollierten Stadt. Geflohen sind bislang nur wenige Einwohner. Die Hoffnung auf eine endgültige Befreiung vom IS ist groß.

Von Björn Blaschke, ARD-Studio Kairo, zzt. im Nordirak

Ein Militärkonvoi der irakischen Armee rast in Richtung Mossul: gepanzerte Geländewagen, Mannschaftstransporter, Panzer auf Tiefladern. Die Soldaten winken, die Zeige- und Mittelfinger zum "V" gespreizt, das Zeichen für Victory: Sieg!

Unweit der Straße stehen mehrere Dutzend Wellblechhütten mit blauen Dächern. Hier, irgendwo in der Steppen-artigen Landschaft zwischen Mossul und Irakisch-Kurdistan, ist ein Lager für Menschen, die vor den Kämpfen fliehen - könnten. Denn bisher sind die Hütten leer.

Bislang flohen laut UN-Schätzung etwa 5000 Menschen vor den Kämpfen um Mossul.

Bislang flohen nur wenige aus Mossul

Jasim al-Atteya ist der Beauftragte des Ministers für Migration und besucht das Lager. Während die UN von etwa 5000 Binnenvertriebenen ausgehen, die bisher vor den Kämpfen um Mossul geflohen sind, nennt al-Atteya andere Zahlen. "Gott sei Dank gibt es hier keine Vertriebenen. Und wir hoffen auch, dass es keine Vertriebenen geben wird", sagt er. "Wenn doch, dann sind wir bereit, sie aufzunehmen. Bisher gibt es nur wenige; etwas mehr als 1000. Aber die Militäroperation reicht bisher auch noch nicht an die Stadt Mossul heran. Und leider müssen wir damit rechnen, dass es mehre Vertriebene geben wird, wenn die Schlacht um Mossul beginnt. Aber noch sind wir fünfzehn Kilometer entfernt.“

Vergangene Woche hatten IS-Terroristen, die mutmaßlich als Binnenflüchtlinge nach Kirkuk gekommen waren, die Stadt 24 Stunden lang in Atem gehalten mit Selbstmordattentätern und Scharfschützen. Am Ende waren mehr als 20 irakische Bürger und etwa 30 Angreifer tot. Wird das nach Atteyas Einschätzung ein Einzelfall bleiben?

"In Kirkuk gibt es gut 700.000 Vertriebene, weshalb ich sicher bin, dass es Schläfer-Zellen in der Stadt gibt", sagt er. "Aber die, die vergangene Woche aktiv wurden, haben die Stadt nicht kontrolliert." Sie seien aus ihren Schlupflöchern gekommen, um Terror zu verbreiten. "Sie haben versucht, Parteibüros zu besetzen und offizielle Gebäude, aber jetzt ist Kirkuk wieder ganz unter der Kontrolle des Staates. Es gibt vielleicht noch ein paar, die sich versteckt haben, aber die werden auch noch gefasst."

"Wir überstürzen nichts"

Überhaupt ist Jasim al-Atteya davon überzeugt, dass die vorrückende Allianz aus irakischer Armee, sunnitischen und schiitischen Milizen, kurdischen Peschmerga sowie den Kampfjets der internationalen Anti-IS-Koalition siegen wird. Wann? In den nächsten Wochen? Monaten? Noch in diesem Jahr oder doch erst 2017? Al-Atteya will sich nicht festlegen: "Alle irakischen Einheiten in den umliegenden Positionen versuchen in einem ersten Schritt, jetzt den IS einzukreisen. Wir sind nicht so weit weg von Mossul, wie gesagt: nur 15 Kilometer, die Militäroperationen gehen weiter, aber die Pläne müssen manchmal geändert werden zum Schutz der Bevölkerung. Wir überstürzen nichts. Es kommt nicht auf zwei, drei Tage an - um den IS zu schlagen, haben wir zwei Jahre lang gewartet.“

Am Ende werde dieser Krieg für die gesamte Weltgemeinschaft geführt. "Heute kämpft unsere Armee gegen die (Terroristen) und sie wird das ganze Land vom IS befreien. Es hatte keiner geahnt, dass der IS so schnell und so gewaltsam vorrücken konnte. Das wurde gefördert von Nachbarländern, aber auch von Politikern im Irak. Sehr bald schon werden wir jeden Terroristen niedergekämpft - oder vertrieben haben aus dem Land. Aber hoffentlich können wir sie alle töten, damit sie den Terror nicht auch noch in andere Länder tragen können! Denn sie stellen eine Gefahr für die Menschen in der ganzen Welt dar."