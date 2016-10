Die Flüchtlinge im "Dschungel von Calais" wollen nach Großbritannien. Die dortige Regierung nimmt nun hunderte junger Migranten von dort auf. Doch vor allem setzt sie auf Abschottung: Sie finanziert Sicherungsanlagen in Calais mit - ebenso wie die Unterbringung von Flüchtlingen in Frankreich.

Von Thomas Spickhofen, ARD-Studio London

Am Abend ging Amber Rudd dann doch noch ins Unterhaus. Die Innenministerin der britischen Regierung wollte sich zur Lage in Calais äußern. Es sei der Beginn einer schwierigen, aber notwendigen Operation, um das Problem in Calais dauerhaft zu beenden, sagte Rudd.

Die französischen und britischen Behörden tauschten in den vergangenen Tagen Daten und Informationen zu jungen Flüchtlingen aus, um zu überprüfen: Wie alt sind sie? Und: Haben sie wirklich Verwandte in Großbritannien?

Aufnahme junger Flüchtlinge

Darüber hinaus sollen auch ganz junge Menschen, 12-Jährige, aufgenommen werden, selbst wenn sie keine Familie haben, sowie junge Mädchen, um sie vor sexuellen Übergriffen zu schützen.

Für die Sonderregelungen sorgte erst vor wenigen Wochen Lord Alfred Dubbs, der Ende der 1930er-Jahre mit einem der Kindertransporte vor den Nazis nach England floh. "Es ist großartig, dass die Kinder kommen konnten", sagte er. "Einige von ihnen werden hier ihr neues Zuhause und Sicherheit finden. Aber es gibt immer noch welche in Calais, und es gibt auch noch viele schutzbedürftige Kinder in Griechenland. Denen müssen wir auch helfen."

Etwa 200 Kinder und Jugendliche aus Calais sind inzwischen in Großbritannien eingetroffen, einige Dutzend sollen noch folgen. An der Debatte, ob sie alle wirklich noch unter 18 oder vielleicht auch drüber sind, möchte sich Geoffrey Cox, Abgeordneter der Konservativen aus Devon, gar nicht erst beteiligen. "Wir müssen diesen schutzlosen jungen Menschen helfen, aus Gründen der Mitmenschlichkeit. Das ist unsere Pflicht, nachdem wir diese furchtbare Entwicklung in Calais zugelassen haben", sagte er.

Viele Flüchtlinge in Calais wollen weiter nach Großbritannien

Grobritanniens Innenministerin Rudd will keine weiteren Flüchtlinge ermutigen, sich auf den Weg nach Calais zu machen.

Doch was mit den anderen Flüchtlingen aus Calais passieren soll, ist völlig offen. Die meisten von ihnen wollen nach Großbritannien, zum Beispiel weil sie englisch sprechen oder Landsleute hier kennen. Aber bei den Vorbereitungen auf die Brexit-Verhandlungen wird inzwischen immer klarer: Die britische Regierung will die Zuwanderung unter Kontrolle bekommen - und zwar restriktiv. Das genießt höchste Priorität.

Innenministerin Rudd sagte im Unterhaus nur: "Es ist wichtig, dass wir nicht noch mehr Jugendliche ermutigen, nach Calais zu kommen und ihr Leben mit den Menschenschleppern zu riskieren." Großbritannien werde sich mit 36 Millionen Pfund an den Sicherungen in Calais beteiligen und an der Unterbringung der Flüchtlinge in Frankreich.