Auch gestern haben Tausende Flüchtlinge die gefährliche Fahrt über das Mittelmeer in Richtung Europa gewagt. 2200 Menschen wurden binnen 24 Stunden aus Schlauchbooten und Holzbarken gerettet. 16 Flüchtlinge konnte die italienische Küstenwache nur noch tot bergen.

Im Mittelmeer sind nach Angaben der italienischen Küstenwache binnen eines Tages etwa 2200 Flüchtlinge gerettet worden. 16 Menschen wurden den Angaben zufolge am Montag tot geborgen. Die Flüchtlinge hatten versucht, in 18 Schlauchbooten und drei Holzbarken über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Die meisten Schiffe waren in Libyen gestartet.

Seit Jahresbeginn mehr als 150.000 Flüchtlinge

An den insgesamt 21 Rettungseinsätzen am Montag waren den Angaben zufolge neben der italienischen Küstenwache auch EU-Schiffe, ein Fischerboot, vier Frachter und Schiffe humanitärer Hilfsorganisationen. Seit Anfang des Jahres wurden den italienischen Behörden zufolge bereits mehr als 153.000 Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet und nach Italien gebracht - so viele wie im gesamten Vorjahr. Im Rekordjahr 2014 lag die Gesamtzahl bei 170.000 Flüchtlingen.

Bei der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer von der afrikanischen Küste bis nach Europa starben nach Angaben der Internationale Organisation für Migration (IOM) in diesem Jahr bislang 3100 Menschen oder werden vermisst. Nach UN-Angaben kamen seit Jahresbeginn mehr als 3700 Menschen im Mittelmeer ums Leben.