Beim Kentern eines Bootes sind vor der griechischen Insel Agathonisi mindestens 14 Migranten ums Leben gekommen, weitere werden vermisst. Drei Insassen konnten sich retten und die Behörden informieren.

Bei einer versuchten Überfahrt aus der Türkei auf die griechische Insel Agathonisi sind mindestens 14 Migranten ertrunken. Drei Menschen konnten nach dem Kentern eines Holzbootes einen Strand der Insel erreichen und die Behörden alarmieren, teilte die griechische Küstenwache mit. Unter den Opfern seien mindestens vier Kinder. Die Such- und Rettungsaktion werde fortgesetzt, um weitere Vermisste zu finden.

Die drei Geretteten sagten nach Angaben der Küstenwache, sie hätten sich in einem Holzboot befunden, in dem etwa 21 Menschen gesessen hätten. Warum das Boot gesunken ist, ist noch unklar.

Zwar ist nach dem Abschluss des Flüchtlingsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Türkei die Zahl der Migranten zurückgegangen, die über Griechenland nach Europa kommen. Doch noch immer versuchen Dutzende und manchmal Hunderte Menschen pro Woche, von der türkischen Küste aus auf die griechischen Inseln zu gelangen. Die meisten stechen dabei in unsicheren Schlauchbooten oder anderen nicht seetüchtigen Booten in See.

