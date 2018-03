Flucht aus Afrin "Wir mussten alles zurücklassen"

Die Türkei bestreitet weiter, zivile Ziele in Afrin anzugreifen. Doch Einwohner berichten von Toten und Dauerbeschuss - es sei ihnen nichts anderes übriggeblieben, als zu fliehen.

Von Michael Lehmann, ARD-Studio Athen

Die Fernsehbilder zeigen müde Familien, langsam laufende Menschen, Männer mit traurigen Gesichtern. In den Händen halten sie nur Plastiktüten oder Decken. Es sind mehrere Flüchtlingstrecks, die sich verstreut über Hügel weit weg von der Stadt Afrin im Norden Syriens bewegen. "Letzte Nacht haben Kampfflugzeuge begonnen, uns anzugreifen", sagt eine syrische Kurdin. "Wir haben uns erst in Kellern versteckt. Dann haben wir um drei Uhr morgens unser Zuhause verlassen. Wir sind aus Afrin weggelaufen."

Was sie berichtet, ist in der vorletzten Nacht passiert. Aus der vergangenen Nacht wird der Angriff durch türkisches Militär auf ein größeres Krankenhaus gemeldet. Es war ein Arzt, der als erstes 16 Tote und Dutzende Verletze per Kurznachricht aus Afrin gemeldet hatte. Später kamen andere Quellen dazu. In allen heißt es: 16 Tote, viele Schwerverletzte. Die Zahl der Opfer könne noch steigen.

Türkisches Dementi per Twitter

Unabhängig lässt sich das aus dem Krieg in Afrin nicht berichten - das türkische Militär schickte per Twitter das Dementi: Türkische Soldaten würden weiterhin keine zivilen Ziele angreifen. Präsident Erdogan wiederholt seit Tagen immer wieder die gleiche Botschaft: "Wenn wir Zivilisten hätten töten wolle, dann hätten wir Afrin wesentlich früher einnehmen können", sagt er. "Aber wir zeigen, dass wir sensibel vorgehen und sehr vorsichtig sind." Zivilisten würden in Autos über einen speziellen Korridor evakuiert.

Dieser Korridor war in den vergangenen Tagen immer wieder auch im türkischen Fernsehen zu sehen. Einmal schien er durch schwere Arbeitsmaschinen zugeschüttet. Laut türkischem Kommentar steckten kurdische YPG-Kämpfer dahinter, die als Terroristen getötet werden sollten. Fernsehbilder zeigten, wie Kampfdrohnen die schweren Bagger zerstört hatten, damit der sogenannte Fluchtkorridor wieder freikommt.

"Wir mussten flüchten."

Die aus Afrin geflüchtete Kurdin berichtet, dass sie nicht auf schnellem Weg per Auto die Stadt verlassen konnte - ihr Weg war mühsam und gefährlich: "Wir waren eine ganze Woche lang unter Mörserbeschuss", sagt sie. "Die Leute sind gestorben. Was konnten wir tun? Wir mussten flüchten." Sie hätten alles stehen und liegen lassen - "nur unsere Kleider, sonst konnten wir nichts mitnehmen. Wir haben nicht einmal Bettzeug." Ihre Mutter sei behindert. "Erst hier unten haben wir sie in ein Auto stecken können. Wohin sie uns jetzt bringen, was mit uns passiert - ich weiß es nicht."

Was in Afrin selbst heute geschieht, wissen nur die vielen hunderttausend Menschen, die immer noch in der Stadt ausharren müssen. Das türkische Militär greift weiter an. Ob YPG-Kämpfer Zivilisten als Geiseln zum Schutz vor Angriffen nehmen, wie in der Türkei behauptet wird, lässt sich ebenfalls nicht eindeutig nachprüfen. Die Vereinten Nationen haben Hinweise, dass die kurdischen Kämpfer Menschen an der Flucht aus Afrin hindern. Aus der Luft wurden Flugblätter über Afrin abgeworfen, mit denen YPG-Kämpfer zur Aufgabe überredet werden sollen und die auch Ratschläge für Zivilisten enthalten: "Halten Sie sich von Terroristen fern", steht auf den Zetteln - "und vertrauen Sie der türkischen Armee".

Angriff auf Krankenhaus in Afrin und Reaktionen

Michael Lehmann, ARD Istanbul

17.03.2018 12:27 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.