Fleischatlas Insekten statt Schnitzel

Frittierte Käfer, gedünstete Maden: Was gewöhnungsbedürftig klingt, hat durchaus seine Fans. Der Fleischatlas 2018 beschäftigt sich mit Alternativen zum Schnitzel. Doch die Autoren warnen vor einer Fehlentwicklung.

Von Anita Fünffinger, ARD-Hauptstadtstudio

Man müsste sie halt erst mal runter kriegen. Aber vielleicht frittiert, mit Soße? Maden in Salsa? Im Fleischatlas 2018 haben die Autoren diesmal nach Alternativen zum Fleisch gesucht. Wenn sogar Spitzenköche mittlerweile Grillen auf der Speisekarte haben, dann ist das doch ein Zeichen. Aus ernährungstechnischer Sicht kann Projektleiterin Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung Insekten jedenfalls unbedingt empfehlen.

"Insekten haben im Prinzip eine gute Proteinbilanz. Die variiert relativ stark, sowohl von Insekt zu Insekt als auch von Stadium zu Stadium", sagt sie. Die Larven hätten oft mehr Proteine als die letztendlichen Tiere. "Aber im Grunde ist es wirklich so: Insekten haben für uns einen guten Nährwert, der oft sogar besser ist als der von Rind- oder Schweinefleisch."

Insekten brauchen weniger Energie

Der Nährwert ist das eine, die effizientere Zucht das andere. Im Gegensatz zur klassischen Fleischproduktion brauchen Insekten weitaus weniger Energie und Futter. Der Emissionsausstoß in der Rinderzucht ist laut Fleischatlas 100 Mal höher als in der Insektenzucht. Und die kleinen Tiere sind auch viel besser zu verwerten. Während ein Rind etwa 40 Prozent an essbarem Anteil hat, ist es bei einem Insekt das Doppelte. "Die Insekten verwerten das Futter etwa viermal besser. Wir haben einen extrem viel geringeren Wasserverbrauch. Sie haben einen geringeren Platzverbrauch und eine bessere CO2-Bilanz. Alles sozusagen pro Einheit Fleisch die dann produziert wird."

Großer Nährwert: Insekten haben eine gute Proteinbilanz.

Hierzulande kein Proteinmangel

Also alles prima, wenn die Menschheit in Zukunft einfach weniger Rind und mehr Insekten isst? Das ist aus Sicht der Heinrich-Böll-Stiftung und des BUND - die den Fleischatlas gemeinsam mit der Zeitung "Le Monde Diplomatique" jährlich veröffentlichen - genau der falsche Schluss. Insekten seien eine Alternative für arme Menschen in anderen Ländern, aber hierzulande brauche man sie nicht, weil es keinen Proteinmangel gebe. Und es besteht laut Chemnitz auch eine ganz andere Gefahr der Fehlentwicklung:

"Das schlechteste Szenario wäre doch: Wir trinken Milch aus Bio-Produktion, essen aber nicht das Fleisch der in der Produktion geborenen männlichen Kälbchen, sondern essen dann das Fleisch von industriell hergestellten Insektenburgern. Und die Kälbchen landen dann im schlechtesten Fall in der Biogasanlage oder sonst wo."

BUND fordert Deutsche auf Fleischkonsum zu halbieren

tagesschau 16:00 Uhr, 10.01.2018, Martin Polansky, RBB







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-364263~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Tiere für Vegetarier?

Für Vegetarier und Veganer seien Insekten aber eine optimale Ergänzung, so die Autoren. Als Proteinlieferanten seien sie sogar besser als Hülsenfrüchte, Nüsse oder Getreide. Insekten, also Tiere, für Vegetarier? Der Vegetarierbund proveg hält von dieser Empfehlung wenig. Bisher gibt es keinen wissenschaftlichen Konsens darüber, dass Insekten keine leidens- und empfindungsfähigen Wesen sind, so der proveg-Geschäftsführer Sebastian Joy auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Solange dies nicht eindeutig geklärt sei, lehne proveg den Konsum von Insekten ab.

Fleischatlas 2018: Insekten statt Schnitzel?

A. Fünffinger, ARD Berlin

10.01.2018 17:43 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 10. Januar 2018 um 17:00 Uhr.