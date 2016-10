Nach Paris kommt nun Kigali. In der ruandischen Hauptstadt haben sich mehr als 150 Staaten darauf geeinigt, den Gebrauch klimaschädlicher Fluorkohlenwasserstoffe einzuschränken. FKW, der Ersatz für FCKW, kommt in Millionen Kühlschränken und Klimaanlagen weltweit zum Einsatz.

In Ruanda haben sich Vertreter von rund 150 Staaten auf eine schrittweise Abschaffung sogenannter FKW-Gase geeinigt. Die chemische Verbindung wird etwa in Kühlschränken oder Klimaanlagen eingesetzt. Der ruandische Rohstoffminister Vincent Biruta gab den Verhandlungserfolg am Morgen unter Applaus bekannt.

Mit der Verabredung von Kigali soll das Protokoll von Montréal ergänzt werden. Darin war 1987 ein Verzicht auf Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) zum Schutz der Ozonschicht vereinbart worden. Stattdessen kommt inzwischen der Ersatzstoff FKW zum Einsatz, der zwar nicht die Ozonschicht schädigt, aber in erheblichem Maße zur Erderwärmung beiträgt.

Experten glauben, dass FKW als Treibhausgas 100- bis 1000fach schlimmer als Kohlendioxid sein könnte.

Mehrstufige Einigung

Die Staaten einigten sich nach stundenlangen Verhandlungen auf eine mehrstufige Reduzierung: Ab 2019 sollen entwickelte Länder wie die USA den FKW-Einsatz um zehn Prozent verringern. Im Laufe der Jahre wollen sie den Gebrauch sogar um 85 Prozent reduzieren. Dies soll bis spätestens 2036 geschehen.

Der Großteil der unterzeichnenden Staaten - unter anderem China - beginnt 2024 mit dem verringerten Einsatz. Entwicklungsländern wird mehr Zeit eingeräumt. Schwellen- und Entwicklungsländer wie Indien hatten auf einen späteren Beginn gedrungen und auf die hohen Kosten verwiesen, die für die Umstellung auf andere Substanzen anfallen.

Us-Außenminister John Kerry, der an den Verhandlungen teilnahm, hatte ein "möglichst ehrgeiziges Abkommen" gefordert. "Kein Land hat das Recht dazu, sich diesen Bemühungen zu entziehen." Das nun erzielte Abkommen gilt als ein Meilenstein bei der Bekämpfung des Klimawandels.