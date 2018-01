Enthüllungsbuch über Trump Der Hype um "Fire and Fury"

Lange Schlangen vor den Buchläden - trotz der arktischen Kälte, die gerade an der US-Ostküste herrscht. Das schafft nur Harry Potter oder ein Enthüllungsbuch über Präsident Trump. In Washington war "Fire and Fury" schon am ersten Verkaufstag vielerorts vergriffen.

Von Marc Hoffmann, ARD-Studio Washington

31,73 Dollar für das begehrte Buch, das Donald Trump noch in letzter Minute verhindern wollte: Auch im kleinen Washingtoner Buchgeschäft "Politics and Prose" sind die wenigen verfügbaren Ausgaben im Handumdrehen weg. Es ist ein bisschen wie beim großen Harry-Potter-Hype vor vielen Jahren, findet Ben. Auch er stand gestern früh in der Schlange, harrte in der Eiseskälte aus. In drei Geschäften hatte er es schon probiert, jetzt hält er "Fire and Fury" stolz in der Hand und will es "an diesem Wochenende verschlingen", sagt er.

In ein paar Wochen kommt der Buchautor Michael Wolff zu einer Lesung ins Geschäft von Justin Bethel. Nur deswegen, erzählt der Buchhändler, hatte er bereits einen Stapel Exemplare vorrätig. "Nachschub bekommen wir wohl erst Anfang der nächsten Woche", sagt Bethel.

Veröffentlichung von "Fire and Fury" löst Käuferansturm aus

An Spitze der Bestsellerlisten

Der Online-Händler Amazon führt das Trump-kritische Buch auf Bestsellerlistenplatz eins. In Washingtons Buchläden ist es bereits am Freitagvormittag ausverkauft. Das Telefon steht nicht mehr still.

Die ganze Aufregung sei solch ein typischer Washington-D.C.-Moment, sagen einige in dem Laden. Ein Hype in einer sehr liberalen Stadt, in der Politik immer schon eine besonders große Rolle gespielt hat, und in der sich überdurchschnittlich viele Journalisten tummeln. Die meisten Exemplare sichern sich bei "Politics and Prose" tatsächlich Medienvertreter. Eine ukrainische Korrespondentin berichtet aus dem Buchladen - weil Trump so bekannt sei wie ein Hollywood-Filmstar. Alles über ihn und ganz besonders über diesen Skandal sei interessant.

Die mediale Aufregung ist Teil des Ganzen, entfacht durch Vorabauszüge. Trump und das Weiße Haus werfen Michael Wolff allerdings vor, sein Buch sei voller Lügen und falscher Quellen. Der Autor bedankt sich im Fernsehinterview mit NBC und fragt ironisch, wohin er die Schachtel Pralinen schicken könne: "Trump hilft mir nicht nur dabei, Bücher zu verkaufen. Er bestätigt zugleich meine Kernaussage. Es ist außergewöhnlich, dass der US-Präsident versucht die Veröffentlichung eines Buches zu verhindern."

Donald J. Trump @realDonaldTrump ....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... Twitter 06.01.2018 13:27 Uhr via

Donald J. Trump @realDonaldTrump ....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! Twitter 06.01.2018 13:30 Uhr via

Geschichten mit politischer Sprengkraft

Was ihm nicht gelungen ist. Eigentlich sollte "Fire and Fury“ erst am Dienstag erscheinen. Der Verlag zog den Termin vor. Auch Olivia konnte sich ein Exemplar sichern. Es sei so pikant und reizvoll, was bereits zuvor veröffentlicht wurde, sagt sie. Jetzt wolle sie auch wissen, was andere in dem Buch sagen. Sie hoffe auf Geschichten über die First Lady Melania.

Es sind Anekdoten mit politischer Sprengkraft. Trump verhalte sich im Weißen Haus wie ein Kind, praktisch unfähig, ein Land zu führen, so der Tenor auf über 300 Seiten. Trumps früherer Chefstratege Steve Bannon wird als eine Art Kronzeuge zitiert. Was die politischen Folgen sein werden, ist völlig offen. "Vielleicht wird er des Amtes enthoben. Aber wahrscheinlicher ist, dass er einfach müde wird und von selbst aufhört", meint Olivia.

Aufregung um "Fire and Fury": Ein Buch elektrisiert Washington

M. Hoffmann, ARD Washington

06.01.2018 11:08 Uhr

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 06. Januar 2018 um 12:36 Uhr.

