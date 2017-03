Eine Beschäftigungsaffäre macht ihm seit Wochen zu schaffen - jetzt soll es bei den Ermittlungen den nächsten Schritt geben: Der französische Präsidenschaftskandidat Fillon ist von Untersuchungsrichtern vorgeladen worden. An seiner Kandidatur hält er aber fest.

Der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon ist für den 15. März wegen des Verdachts der Scheinbeschäftigung seiner Frau von Ermittlungsrichtern vorgeladen worden. Dabei soll ein Verfahren gegen den Konservativen eingeleitet werden und er damit offiziell als Beschuldigter eingestuft werden. Das sei seinem Anwalt mitgeteilt worden, sagte Fillon auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.

Er weise die Vorwürfe weiter zurück, sagte Fillon weiter: "Ich werde nicht nachgeben." Er attackierte die Ermittler scharf und sprach von einer beispiellosen Untersuchung und "politischem Mord".

Jahrelang die eigene Frau beschäftigt

Fillons Frau Penelope war bei ihm jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin angestellt gewesen. In der Untersuchung geht um die Zweifel daran, ob sie für das Geld auch tatsächlich arbeitete. Laut einem Bericht der Zeitung "Le Canard Enchaîné" geht es um einen Zeitraum von 15 Jahren und 830.000 Euro. Die Justiz ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf Hinterziehung öffentlicher Mittel. Am Freitag war das Verfahren in die Hände von Ermittlungsrichtern gelegt worden.

Fillon hatte lange als Favorit für die Wahl gegolten. Die Vorwürfe belasteten seinen Wahlkampf aber schwer und ließen ihn in den Umfragen zurückfallen. Demnach dürfte Fillon die erste Runde nicht überstehen. Als Favorit gilt jetzt der Unabhängige Emmanuel Macron, der laut Umfragen mit der Rechtsextremen Marine Le Pen in die zweite Runde einziehen dürfte.

