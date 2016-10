Mehr Teams, mehrere Gastgeber, mehr Geld für die FIFA - Fußballweltmeisterschaften könnten ab dem Jahr 2026 deutlich größer werden, als bisher. Ab heute berät in Zürich das FIFA-Council unter anderem über eine Reform der Fußball-WM. Doch die Zukunftspläne sorgen bereits für Unmut.

Von Dietrich Karl Mäurer, ARD-Studio Zürich

Gelingt es dem Fußballweltverband, nach vorn zu schauen oder ist er nach wie vor mit den Skandalen der Vergangenheit beschäftig? Der ehemalige Mediendirektor des Weltfußballverbandes, Guido Tognoni, blickt mit gemischten Gefühlen auf die heute beginnende Sitzung des FIFA-Councils.

"Ich hoffe, dass wieder einmal über Fußball gesprochen wird und nicht über Disziplinarfälle, über Ausschweifungen von Präsidenten und anderen Beteiligten in der FIFA. Ich hoffe, dass man wirklich zurückkommt zum Fußball. Die Agenda der Sitzung des früheren Exekutivkomitees - jetzt heißt es ja Council - ist nicht sehr spektakulär, aber offenbar redet man auch über Fußballweltmeisterschaften und die Vergabe von Fußballweltmeisterschaften. Das sind doch interessante Themen", sagt Tognoni.

Er meint das im Vorfeld der zweitägigen Beratungen wohl am meisten diskutierte Thema: FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte vorgeschlagen, künftige Fußball-WMs zu vergrößern - sowohl was die Zahl der teilnehmenden Teams angeht, als auch die Zahl der Gastgeberländer. Statt derzeit 32 sollen in Zukunft 48 Mannschaften an den Turnieren teilnehmen können.

"Leider ein ernster Vorschlag"

FIFA-Kenner Tognoni hält allerdings nicht sonderlich viel von der Idee: "Das ist ein ernster Vorschlag. Und ich muss sagen, leider ein ernster Vorschlag. Es geht darum offenbar die Fußballweltmeisterschaftsendrunde zu verwässern. Bei der Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften gibt es bereits einige Mannschaften, die total abfallen. Und wenn man jetzt noch das Feld vergrößert, gibt es eine noch längere Phase, noch mehr Spiele, noch mehr schlechte Spiele."

FIFA-Chef Infantino will eine WM mit mehr Mannschaften und Spielen.

Bei aller Skepsis: Tognoni geht davon aus, dass es zu einer Vergrößerung der WM kommen wird - wenn nicht mit 48, dann mit 40 Teams. So lautete ein erster Vorschlag von Infantino, noch vor seiner Wahl zum FIFA-Präsidenten.

Auch in Deutschland ist man nicht begeistert von der Idee, die Meisterschaften aufzublähen. Bundestrainer Joachim Löw sagte, aus sportlicher Sicht sei das Turnier mit 32 Mannschaften hervorragend und optimal besetzt. Und auch Teammanager Oliver Bierhoff kann der Idee des FIFA-Chefs nicht viel abgewinnen: "Ich halte nicht viel davon, Wettbewerbe aufzubauschen und noch bedeutender zu machen. Wenn das eben auch aus politischen Geschenken passiert."

Keine Entscheidung erwartet

Zunächst soll der FIFA-Council in Zürich über den Vorschlag lediglich diskutieren. Eine Entscheidung wird nicht erwartet. Das gilt auch für die Idee, die künftigen Mega-WMs in mehreren Gastgeberländern auszurichten. Was 2002 in Japan und Südkorea bereits gelungen ist, könne auch in Zukunft funktionieren, meint der ehemalige FIFA-Mediendirektor Tognoni. Aber: "Es ist viel komplizierter, in zwei oder in drei Ländern das auszuführen, aber die FIFA kann auch mit den Ansprüchen ein bisschen runter gehen, man muss ja nicht immer die Gesetze eines Landes außer Kraft setzen, wenn man dort hinkommt. Man kann es auch ein bisschen einfacher haben."

FIFA-Präsident Infantino verspricht, bei mehr Gastgeberländern wären mehr Länder und Regionen in der ganzen Welt glücklich. Fakt ist: eine Erweiterung der Turniere sichert der FIFA mehr Einfluss und spült mehr Geld in die Verbandskasse.