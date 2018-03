Der slowakische Ministerpräsident Fico hat seinen Rücktritt angeboten. Sollte Präsident Kiska seine Bedingungen erfüllen, werde er sein Amt abgeben. Er war nach dem Mord an dem Journalisten Kuciak unter Druck geraten.

Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat überraschend seinen Rücktritt angeboten. Bedingung dafür sei unter anderem, dass es keine Neuwahl gebe und seine sozialdemokratische Partei Smer das Vorschlagsrecht für einen Nachfolger behalte, erklärte er. "Sollte der Präsident dies akzeptieren, werde ich morgen zurücktreten", sagte Fico.

Die Slowakei war nach dem Mordanschlag auf den Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobte am 25. Februar in eine schwere Regierungskrise gestürzt. Am Montag hatte Innenminister Robert Kalinak seinen Rücktritt als Minister und stellvertretender Regierungschef erklärt.

Zehntausende Slowaken protestierten nach dem Mord an Jan Kuciak gegen die Regierung.

Koalition stand vor dem Scheitern

Die Ermordung des Reporters sorgte im In- und Ausland für Bestürzung und führte zu Massenprotesten gegen die grassierende Korruption in der Slowakei. Am vergangenen Freitag gingen in der Hauptstadt Bratislava rund 40.000 Menschen auf die Straße, um gegen Fico und seine Regierung zu protestieren.

Mit dem Rücktrittsangebot will Fico seine Regierungskoalition an der Macht halten. Er einigte sich mit seinen Koalitionspartnern auf den Plan. Die politische Krise um den Journalisten-Mord hatte die Zukunft der Koalition in Frage gestellt. Zu Wochenbeginn hatte die Regierungspartei Most-Hid mit einem Verlassen des Bündnisses gedroht und Neuwahlen gefordert. Für kommenden Montag war auf Antrag der Opposition bereits ein Misstrauensvotum im Parlament angesetzt.

Fico hat eine Neuwahl, die frühestens im Juni angesetzt werden könnte, bislang ausdrücklich ausgeschlossen. Selbst Parteikollegen wie der zurückgetretene Ex-Kulturminister Marek Madaric sprachen sich indes für diesen Ausweg aus. Im Gespräch ist in Bratislava nach Medienberichten auch eine Übergangsregierung aus Beamten.

Recherchen über Verbindungen zur Mafia

Kuciak hatte mehrfach Artikel über korrupte Machenschaften in der Slowakei veröffentlicht. Zuletzt recherchierte er zu mutmaßlichen Verbindungen der Regierungspartei zur italienischen Mafia. Die Polizei geht davon aus, dass Kuciaks Tod "höchstwahrscheinlich" mit seinen Recherchen zusammenhängt.

Medienberichten zufolge hatte Kuciak auch über mutmaßliche Verfehlungen von Unternehmern berichtet, die Ficos sozialdemokratischer Partei Smer nahestehen sollen. Im vergangenen Herbst erhielt Kuciak demnach Drohungen und erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.