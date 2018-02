Vor der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über eine Waffenruhe in Syrien haben syrische Regierungskräfte die Angriffe auf Ost-Ghouta fortgesetzt. UN-Botschafter befürchten Verlust der Glaubwürdigkeit.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Es ist der vierte Anlauf des UN-Sicherheitsrates, und geht es nach dem kuwaitischen Vorsitzenden soll es unter allen Umständen eine Abstimmung über 30 Tage Feuerpause für Syrien geben. Russland hatte seit Donnerstag gleich mehrere Abstimmungs- und Sitzungstermine durch Nachbesserungswünsche für den vorliegenden Resolutionsentwurf verhindert.

Am Freitagabend erklärte der schwedische UN-Botschafter, der seit drei Wochen gemeinsam mit Kuwait einen Resolutionsentwurf erarbeitet hatte, er sei tief frustriert, dass der Sicherheitsrat nicht in der Lage sei, das Leid der syrischen Bevölkerung zu lindern. Ungeachtet der bevorstehenden Abstimmung im Sicherheitsrat gingen in Ost-Ghouta auch in den vergangenen Stunden die heftigen Bombenangriffe weiter.

"Dramatischer Glaubwürdigkeitsverlust"

Nach Angaben einer den Rebellen nahe stehenden Beobachtungsorganisation hätten sich auch russische Kampfjets an den Bombenangriffen beteiligt. Die syrische Armee habe demnach zudem erneut Fassbomben über dem seit Jahren belagerten Vorort von Damaskus abgeworfen.

Hunderte Menschen waren in den vergangenen Tagen ums Leben gekommen. Der französische UN-Botschafter Delattre sagte, die Unfähigkeit der Vereinten Nationen, den Zivilisten zu helfen, führe zu einem dramatischen Glaubwürdigkeitsverlust der Weltgemeinschaft. Die syrische Tragödie, so der Franzose weiter, dürfe nicht auch zum Friedhof der Vereinten Nationen werden. In dem seit sieben Jahren andauernden Bürgerkrieg bemüht sich der UN-Sicherheitsrat bisher vergeblich, den Konflikt, bei dem bisher knapp 500.000 Menschen starben, zu beenden.

G. Schwarte, ARD New York

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 24. Februar 2018 um 17:50 Uhr.