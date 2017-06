Bei Unwettern in der Region rund um Kapstadt sind acht Menschen getötet worden. Dutzende Häuser wurden überflutet oder beschädigt, hieß es nach offiziellen Angaben. Zehntausende Menschen verließen die Küstenstadt Knysna.

Seit Monaten leiden die Menschen in der Region rund um Kapstadt an der Dürre und Trockenheit. Die Wasserspeicher sind leer. Jetzt gab es heftige Unwetter. Acht Menschen wurden getötet. Ein Blitz löste einen Brand aus, bei dem allein vier Menschen ums Leben kamen. Dutzende Häuser wurden zerstört, ein Krankenhaus und eine Schule wurden beschädigt. Mitarbeiter der Stadtverwaltung versuchten, Menschen zu schützen, die in ärmeren Vierteln der Metropole wohnen.

In der Stadt Knysna mussten Menschen vor einem Brand fliehen. Unter anderem fing ein bereits evakuiertes Krankenhaus Feuer. Die Hauptstraße der Region wurde geschlossen, wie südafrikanische Medien berichteten. 10.000 Menschen verließen die Stadt. Bürgermeisterin Eleanore Bouw-Spies sagte, die Feuer seien die schlimmsten seit einem Jahrzehnt. Medien berichteten, das Militär plane, dem Katastrophenschutz der Stadt zur Hilfe zu kommen.

Wasserspeicher weiter leer

Das Gewitter brachte nach Angaben der Behörden eine gewisse Erleichterung. Doch die Wasserspeicher für die knapp vier Millionen Einwohner zählende Stadt seien so leer. dass es einen lang anhaltenden Regen brauche, um die Krise zu beenden.

Kapstadt hat den Wasserverbrauch reduziert und die Einwohner ermahnt, sparsam mit Wasser umzugehen. Jetzt rief die Stadtverwaltung die Bürger auf, das Regenwasser des Gewitters in Regentonnen und anderen Behältern aufzufangen und unter anderem für die Toilettenspülung zu nutzen.