Bei einem Feuer während einer Party in Kalifornien sind offenbar mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 15 weitere würden nach dem Brand in einem Lagerhaus noch vermisst, so US-Medien. Bilder zeigten dichte Rauchwolken über dem Gebäude.

Bei einem Brand auf einer Rave-Party in Kalifornien sind US-Medienberichten zufolge mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 15 weitere würden nach dem Feuer in der Stadt Oakland nahe San Francisco vermisst, meldete die Zeitung "San Jose Merury News" unter Berufung auf die Feuerwehr.

"Wir müssen das Gebäude noch gründlicher absuchen", zitierte die "East Bay Times" die Einsatzleiterin Teresa Deloach-Reed. "Wir wissen nicht, wie viele Opfer es womöglich noch gibt."

Bei einem Brand in einer Lagerhalle wurden viele Menschen getötet.

Mindestens 50 Partygäste

Bilder zeigten eine dichte Rauchwolke über dem Gebäude. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich dem Sender KTVU zufolge mindestens 50 Menschen auf der Party. Offenbar brach der Brand kurz vor Mitternacht aus zunächst ungeklärter Ursache aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten es in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle gebracht, hieß es weiter.

In dem Lagerhaus sind auch Ateliers von Künstlern untergebracht.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | USA