Die Polizei in Montenegro hat am Rande der Parlamentswahl 20 serbische Staatsbürger unter Terrorverdacht festgenommen. Sie sollen Anschläge auf Staatsgebäude und Regierungsvertreter geplant haben - offenbar direkt nach Schließung der Wahllokale.

In Montenegro sind am Tag der Parlamentswahl 20 Serben festgenommen worden, die bewaffnete "Angriffe" auf staatliche Institutionen und Vertreter geplant haben sollen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Attacken angeblich für den Abend nach Schließung der Wahllokale geplant. Festgenommen wurden die Verdächtigen in der Nacht zum Sonntag. Nach einem weiteren Serben werde noch gefahndet, erklärte ein Sprecher.

Die Verdächtigen planten demnach offenbar Angriffe auf "Institutionen, die Polizei und Vertreter der Staatsorgane". Es habe außerdem nicht ausgeschlossen werden können, dass sie "ranghohe Staatsvertreter" angreifen, hieß es in der Erklärung.

Vucic: "Seltsamer" Zeitpunkt

Serbiens Ministerpräsident Aleksandar Vucic sagte der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug, er habe keine Informationen über die Festnahmen der Landsleute. Es sei aber in jedem Fall "seltsam", dass sie am Wahltag in dem Nachbarland erfolgten.

Die Beziehungen zwischen Serbien und Montenegro sind belastet. Montenegro hatte sich 2006 vom Staatenbund Serbien-Montenegro losgesagt und für unabhängig erklärt. Außerdem sorgt für Spannungen, dass der 620.000 Einwohner zählenden Adria-Staat wiederum die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt hat. Serbien hingegen betrachtet das Kosovo nach wie vor als serbische Provinz.

Montenegro vor Machtwechsel?

Auch in Montenegro selbst ist die Lage wegen des Streits um den prowestlichen Kurs der Regierung angespannt. 2012 begann die Regierung Beitrittsverhandlungen mit der EU. Ministerpräsident Milo Djukanovic strebt zudem einen Beitritt zur NATO bereits im kommenden Jahr an, was das Land spaltet. Russland hat für den Fall eines Beitritts zu dem Militärbündnis mit Konsequenzen gedroht und sich schon seit Jahren als Investor aus dem Land zurückgezogen.

Bei der heutigen Parlamentswahl halten Beobachter einen Regierungswechsel deshalb für gut möglich. Außerdem hat die zuvor zersplitterte Opposition sich erstmals in zwei Wahlbündnissen gegen den Regierungschef zusammengeschlossen. Der 54-jährige Djukanovic führt die frühere jugoslawische Teilrepublik schon seit 1991 - in verschiedenen Funktionen als Präsident oder Ministerpräsident. Die Opposition wirft ihm Korruption und kriminelle Machenschaften in großem Stil vor.

Mit ersten Zahlen zum Ausgang der Abstimmung wird mehrere Stunden nach Schließung der Wahllokale (20.00 Uhr) gerechnet.