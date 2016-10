Angriff als beste Verteidigung: Im zweiten TV-Duell hat der Republikaner Trump seine Konkurrentin Clinton immer wieder scharf angegriffen. Er drohte ihr sogar unverhohlen mit dem Gefängnis. Der Schlagabtausch endete mit Komplimenten - allerdings nicht ganz freiwillig.

Das zweite direkte Aufeinandertreffen von Hillary Clinton und Donald Trump war ein hitziges Duell voller gegenseitiger Vorwürfe. Der Republikaner Trump forderte sogar Haft für seine Gegnerin, weil sie angeblich dienstliche E-Mails als US-Außenministerin vernichtete. Sie bestritt dies.

Die Demokratin Clinton bezichtigte Trump ihrerseits mehrmals, falsche Angaben zu machen. "Was Sie von Donald hören, ist wieder nicht wahr. Er lebt in einer parallelen Realität", sagte Clinton.

"Niemand respektiert Frauen mehr als ich"

In der Debatte um das Ende vergangener Woche aufgetauchte Video mit sexistischen Äußerungen zeigte sich Trump reuig. "Ich schäme mich", sagte er über die frauenfeindlichen Bemerkungen. Er achte die Frauen. "Niemand respektiert Frauen mehr als ich", behauptete Trump. Seine Äußerungen bezeichnete er als "Umkleidekabinen-Gespräche".

Trump hatte in dem Video unter anderem erklärt, als "Star" könne er sich Frauen gegenüber alles erlauben, auch den Griff an ihre Geschlechtsteile.

Clinton erklärte, des Gesagte sei bezeichnend für Trumps Persönlichkeit. "Jedem, der (das Video) gehört hat, ist klar, dass das genau ausmacht, wer er ist", sagte Clinton. Trump habe Frauen beleidigt. Er habe zudem Migranten, Afroamerikaner, Latinos, Behinderte, Muslime und andere verbal ins Visier genommen.

Trump im Angriffsmodus

Das Fernsehduell war dieses Mal als sogenanntes Townhall-Format angelegt: Die Fragen kamen mehrheitlich aus dem Publikum. Anfangs redete sich Trump mehrmals in Rage und wurde von den beiden Moderatoren, Anderson Cooper und Martha Raddatz, unterbrochen. Er fühlte sich daraufhin schlecht behandelt. "Es ist drei gegen einen", sagte Trump.

Trump fühlte sich von Anderson Cooper und Martha Raddatz schlecht behandelt, weil diese ihn mehrfach unterbrachen. Die Moderatoren stoppten allerdings auch Clinton, wenn diese ihre Redezeit überzog.

Trump gab zu, Schlupflöcher im Steuersystem der USA ausgenutzt und damit 916 Millionen Dollar gespart zu haben. Hillary Clinton habe dies als Senatorin in New York selbst ermöglicht. "Die Leute, die ihr all das Geld geben, wollen das so", sagte Trump mit Blick auf Clintons Parteispender.

Insgesamt trat Trump deutlich aggressiver auf als Clinton. Immer wieder warf er ihr vor, dass ihre Politik und ihr Verhalten in der Vergangenheit eine "Katastrophe" gewesen seien - "disaster" war eines der am häufigsten verwendeten Wörter der Debatte. Außerdem warf er ihr immer wieder vor, nur zu reden, aber nicht zu handeln.

"Es war ein Fehler"

Clinton räumte Versäumnisse beim Umgang mit ihren E-Mails in ihrer Zeit als Außenministerin ein. "Es war ein Fehler", sagte sie zu der Praxis, dienstliche E-Mails als US-Außenministerin von einem privaten und nicht gesicherten Server zu versenden. Trump hatte zuvor schwere Vorwürfe gegen Clinton vorgebracht. Sollte er Präsident werden, würde er einen Sonderermittler gegen sie einsetzen. Offen drohte er ihr mit einer Gefängnisstrafe.

Unterschiedliche Ansichten über Muslime

In der Debatte um die Behandlung von Muslimen in den USA forderte Clinton mehr Toleranz. "Meine Vision von Amerika ist ein Amerika, in dem jeder einen Platz hat." Trump bekräftigte dagegen, dass Muslime vor deren Einreise in die USA "extrem" überprüft werden müssten.

Die Anschläge von Paris, Orlando und San Bernardino zeigten, wie groß die Gefahr durch radikale islamische Terroristen sei.

Erzwungenes Lob

Die letzte Frage aus dem Publikum war vermutlich die ungewöhnlichste. Ein Zuschauer forderte die Kandidaten auf, eine Eigenschaft zu nennen, die sie am anderen bewunderten. Clinton lobte daraufhin Trumps Kinder. Sie seien "unglaublich fähig und ergeben und das sagt eine Menge über Donald."

Trump lobte den Kampfgeist und das Stehvermögen Clintons. "Sie macht nicht Schluss, sie gibt nicht auf, sie ist eine Kämpferin", sagte Trump bei der Debatte in St. Louis. Allerdings setze sie in seinen Augen meist für die falschen Themen ein.

Clinton und Trump zur Frage, was sie aneinander respektieren

TV-Duell, 10.10.2016







