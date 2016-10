Schon vor dem heutigen TV-Duell der Präsidentschaftskandidaten der französischen Konservativen zeichnet sich ein Zweikampf Juppé gegen Sarkozy ab. Er spaltet das bürgerliche Lager. Die Protagonisten geizen nicht mit Sticheleien und Profilierungsversuchen.

Von Marcel Wagner, ARD-Studio Paris

Sechs Kandidaten und eine Kandidatin treten in den Ring. Es geht um die Frage, wer die Konservativen bei der Präsidentschaftswahl 2017 als Kandidat vertreten darf. Das ist noch lange hin, trotzdem hat dieser Vorwahlkampf eine enorme Bedeutung. Denn der Sieger kann nach jetzigem Ermessen mit großer Wahrscheinlichkeit darauf hoffen, tatsächlich französischer Präsident zu werden.

Zweikampf Juppé gegen Sarkozy zeichnet sich ab

Im Duell am Abend treffen zwar sieben Herausforderer aufeinander. Tatsächlich läuft aber alles auf einen Zweikampf hinaus, und zwar zwischen Alain Juppé, Ex-Ministerpräsident und amtierender Bürgermeister von Bordeaux, und Nicolas Sarkozy. Der ehemalige Präsident möchte den alten Job unbedingt zurückhaben.

Nicolas Sarkozy profiliert sich im Vorwahlkampf mit einem Rechtskurs.

Er setzte in den vergangenen Wochen dafür auf eine hart rechte Linie - gegen Migranten, oft auch gegen Muslime, dafür mit Fokus auf einer nationalen, französischen Identität: "Was ist die Folge davon, dass sich Gruppen in unserem Land abspalten, nicht integrieren wollen, was wir in seiner ganzen Pracht ständig erleben", fragte Sarkozy schon beim Vorwahlkampfauftakt rhetorisch. "Es ist die Tyrannei der Minderheiten, und diese Tyrannei, meine lieben Freunde, drängt die Republik jeden Tag mehr zurück."

Juppé präsentiert sich gemäßigter

Während Sarkozy mit seinem Kurs versucht, Marine Le Pen und ihrem rechtsextremen Front National Wählerstimmen abzuringen, gibt sich Alain Juppé eher als gemäßigter Vermittler: "Ich habe ein Idee, die eigentlich sogar mehr ist, ich würde sagen, ein Ideal: Das ist unsere glückliche Identität. Ich leugne nicht unsere Probleme, aber ich bestehe darauf, dass unsere Identität eine glückliche ist, und das ist die Richtung, in die ich Sie alle mitnehmen will", sagte er.

Die Vorwahl, wie sie die Konservativen im November abhalten, birgt auch Gefahren, nämlich dass sich die Kandidaten aus dem eigenen Lager im Vorfeld gegenseitig aufreiben. Keine persönlichen Angriffe - das hatten daher alle Beteiligten hoch und heilig versprochen. Doch die Nickeligkeiten nehmen zu.

"Man darf nicht über den fehlenden Willen zur Integration sprechen, nicht über Migration, nicht über Steuern, nicht über die französische Identität, außer natürlich, man sagt, sie sei glücklich", ätzte Sarkozy vor seinen Anhängern kürzlich als Anspielung auf seinen Rivalen Juppé. Mit Blick auf die juristische Affäre um verschleierte Wahlkampfgelder, die Sarkozy noch schwer im Nacken sitzt, keilte Juppé, der eine ähnliche Affäre vor Jahren durchgestanden hatte, süffisant zurück: "Jeder kennt meine Situation, die Franzosen haben mich seitdem mehrfach wieder bestätigt. Im juristischen Bereich hat man besser eine Vergangenheit, als eine Zukunft."

Alain Juppé präsentiert sich den Wählern als gemäßigter Vermittler.

Zuschnitt der Vorwahlen könnte Sarkozy schaden

Ein weiterer Knackpunkt dieser Vorwahl: Jeder Franzose kann daran teilnehmen, wenn er denn unterschreibt, die Werte der Republikaner zu teilen. Im Lager von Sarkozy wird nicht zu Unrecht gefürchtet, gemäßigte linke Wähler könnten das nutzen, um sich für Juppé an der Wahl zu beteiligen, damit sie bei einer Stichwahl um die Präsidentschaft nicht gezwungen sind, zwischen einem rechten Sarkozy und einer noch rechteren Le Pen zu entscheiden.

Die Anhänger beider Lager sind jedenfalls tief gespalten. "Sollte Sarkozy scheitern, wähle ich Le Pen", sagte ein Sarkozyste neulich gegenüber einer Zeitung. Die Juppénisten verurteilen Sarkozys populistische Ausfälle: "Frankreich braucht heute jemanden, der alle Kräfte vereinen kann", sagte ein Anhänger Juppés. "Mit einem Extremisten werden wir das sicher nicht schaffen." Es ist alles angerichtet für ein spannendes Aufeinandertreffen.

Über dieses Thema berichteten Inforadio am 13. Oktober 2016 um 12:30 Uhr und WDR5 um 13:34 Uhr.