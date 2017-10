Referendum in Katalonien Scharfe Vorwürfe von Spaniens König

Der spanische König Felipe hat die Lage in Katalonien nach dem Unabhängigkeitsreferendum als sehr ernst bezeichnet. Scharfe Vorwürfe richtete er gegen die Regionalregierung in Barcelona. Sie hätte die katalanische Gesellschaft gespalten.

Nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien hat Spaniens König Felipe VI. scharfe Vorwürfe gegen die Regionalregierung in Barcelona gerichtet. Die Lage nach dem Referendum bezeichnete er als sehr ernst. Die führenden Vertreter der Regionalregierung hätten demokratische Prinzipien zerschlagen und die katalanische Gesellschaft gespalten, so der Monarch in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache. "Heute ist die katalanische Gesellschaft gebrochen und konfrontiert", so Felipe.

"Mit ihrem unverantwortlichen Verhalten können sie die Stabilität Kataloniens und ganz Spaniens in Gefahr bringen", sagte das Staatsoberhaupt. "Angesichts dieser Situation von extremer Tragweite" sei es die Pflicht der "legitimen" Staatsführung, "die verfassungsmäßige Ordnung und das normale Funktionieren der Institutionen sicherzustellen". Das Königshaus bleibe der Verfassung und Einheit des Landes verpflichtet.

Mit Gewalt gegen das Referendum

Am Sonntag hatten die Katalanen trotz der klaren Warnungen der Regierung in Madrid ein Referendum über die Unabhängigkeit der nordostspanischen Region abgehalten. Die spanische Polizei war daraufhin mit Gewalt gegen das vom Verfassungsgericht als rechtswidrig eingestufte Referendum vorgegangen.

Polizisten schlossen Wahllokale, beschlagnahmten Abstimmungsunterlagen und hinderten Menschen mit Schlagstöcken und Gummigeschossen an der Stimmabgabe. Nach Angaben der Regionalregierung ließen sich nach der Polizeigewalt mehr gut 900 Menschen ärztlich behandeln.

