Unbedenklich oder krebserregend? Über den Unkrautvernichter Glyphosat wird schon lange und kontrovers gestritten. Ob dessen Zulassung verlängert wird, berät nun erneut der zuständige EU-Ausschuss. Antworten auf wichtige Fragen zu Glyphosat.

Von Ruth Schulz, WDR

Glyphosat ist ein Wirkstoff in sogenannten Totalherbiziden. Diese töten sowohl Gräser als auch krautige Pflanzen. Der Stoff ist seit 1974 in der EU zugelassen. Diese Zulassung läuft Ende dieses Jahres aus.

Glyphosat greift in den Stoffwechsel der Pflanzen ein und verhindert, dass wichtige Aminosäuren gebildet werden. Insekten und andere Tiere schädigt es so nicht direkt. Es wird häufig vor der Aussaat im Frühling eingesetzt, um Äcker unkrautfrei zu machen. Vor der Ernte kann es die Reifung der Pflanzen beschleunigen und die Ernte erleichtern. Diese sogenannte Sikkation ist in Deutschland nur noch ausnahmsweise erlaubt. Auch privat dürfen glyphosathaltige Spritzmittel nur sehr begrenzt eingesetzt werden. Die meisten Garten- und Baumärkte verkaufen sie nicht mehr.

Pflanzen, die durch gentechnische Verfahren resistent gegen solche Totalherbizide sind - zum Beispiel gentechnisch veränderte Sojabohnen - überleben eine Behandlung. Unkräuter werden getötet, die Pflanzen wachsen weiter ohne Konkurrenz. In Deutschland dürfen zurzeit keine gentechnisch veränderten Pflanzen angebaut werden. In Europa wachsen sie nur in wenigen Regionen. (Beispiel: Gentech-Mais in Spanien)