Klar ist: Die meisten Katalanen wollen über die Unabhängigkeit abstimmen. Aber: Haben die Separatisten eine Mehrheit hinter sich? Wie aussagekräftig wird das Ergebnis sein? Wie ist die Rechtslage und was sagt die EU?

Von Natalia Bachmayer, ARD-Studio Madrid

Die Regionalregierung in Barcelona hat sich festgelegt: Sie will die Abspaltung von Spanien. Was die Stimmung in der Bevölkerung angeht, ist die Lage allerdings nicht so überschaubar. In Umfragen schwankt die Zahl der Menschen, die sich für ein unabhängiges Katalonien aussprechen, zwischen 40 und knapp über 50 Prozent. Eine Zahl aber ist zuverlässig gleich hoch: Um die 80 Prozent der Katalanen pochen auf ihr "Grundrecht auf Abstimmung" - egal, ob sie dann mit "Ja" oder "Nein" stimmen.