Umzug nach Washington Trumps unter einem Dach

Trumps Zeiten als Strohwitwer sind vorbei: First Lady Melania Trump und der gemeinsame Sohn Barron sind zum US-Präsidenten ins Weiße Haus gezogen. Nach fünf Monaten Trennung sind damit alle wieder unter einem Dach.

US-Präsident Donald Trump hat im Weißen Haus nun seine engste Familie um sich. Am Sonntag zogen auch First Lady Melania und ihr gemeinsamer Sohn Barron in ihr neues Heim in Washington D.C. ein. "Es ist offiziell! FLOTUS & Barron sind nach DC gezogen! Willkommen daheim", twitterte Stephanie Grisham, die Pressesprecherin der Präsidentengattin, deren Abkürzung "FLOTUS" ("First Lady of the United States") lautet.

Auch Melania Trump bestätigte ihren Umzug von New York nach Washington. "Freue mich auf die Erinnerungen, die wir im neuen Heim sammeln werden! Umzugstag", schrieb sie auf Twitter. Dazu postete sie ein Foto aus dem Fenster des Weißen Hauses mit Blick auf das Washington Monument.

Barron sollte Schuljahr beenden

Mutter und Sohn hatten zuvor mit der Tradition gebrochen, direkt nach dem Amtseid des Präsidenten mit ihm ins Weiße Haus zu ziehen, und hatten weiterhin im Trump Tower in New York gewohnt. Grund dafür war, dass der elfjährige Barron dort zuvor das Schuljahr beenden sollte. Der "Washington Post" zufolge soll er ab Herbst in die sechste Klasse einer Privatschule im angrenzenden Bundesstaat Maryland gehen.

"Was vonFirst Ladys erwartet wird"

Melania Trump hielt sich bislang mit politischen Auftritten an der Seite ihres Mannes zurück. Am prominentesten zeigte sie sich während seiner ersten Auslandsreise in die Golfregion, nach Israel und Europa an seiner Seite. "Ich denke, wenn sie einmal in D.C. ist, wird es mehr Druck auf sie geben, an etwas Eigenem zu arbeiten, das einer Gruppe der Gesellschaft hilft - denn das ist es, was von First Ladys erwartet wird", sagte Politikwissenschaftlerin Jean Harris der "Washington Post". In der Vergangenheit habe sie etwa an den Themen Internet-Mobbing, Veteranen und Frauenrechte Interesse gezeigt, schreibt das Blatt.