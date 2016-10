Drei Experten werden heute von Bundespräsident Gauck mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Angelika Mettke und Walter Feeß für den Einsatz wiederverwertbarer Betonteile und der Niederländer Bas van Abel für sein Fairphone.

Von Ludger Kazmierczak, ARD-Hörfunkstudio Den Haag

Nein, am Anfang stand nicht die Idee, ein neues Smartphone zu bauen. Bas van Abel ging es zunächst um Aufklärung. Der gelernte Industriedesigner hatte 2010 für eine gemeinnützige niederländische Stiftung eine Kampagne gegen die Verwendung von Blutmineralien initiiert.

"Die Frage, die wir uns gestellt haben, war: Wie können wir ein Bewusstsein für die Missstände in den Erz-Minen im Kongo schaffen? Dort sind in den vergangenen zehn, 15 Jahren Millionen Menschen ums Leben gekommen - bei Konflikten und Kriegen, die mit der Gewinnung von Grundstoffen zu tun haben, die wir für Elektronikprodukte benötigen: Zinn, Tantal, Wolframit, Gold."

Hat schon 100.000 Smartphones verkauft: Fairphone-Gründer Bas van Abel.

Fair gehandelte Bananen, Kaffee- und Kakao-Bohnen gab es schon. Warum also nicht ein Elektronikgerät so herstellen, dass Mensch und Natur dabei nicht ausgebeutet werden, dachte sich van Abel. Dass er sich letztlich für den Bau eines Smartphones entschieden hat, ist kein Zufall.

"Das Handy ist für mich das ultimative Paradoxon. Ich habe in einer Studie gelesen, dass jeder Dritte beim Sex zum Smartphone greift, wenn es klingelt. Das sagt schon etwas über unser Verhältnis zu diesen Telefonen. Es ist so ein persönliches Ding. Wir sind permanent mit allen in Verbindung. Auf der anderen Seite wissen wir nichts über dieses Gerät, denn es ist auch eins der komplexesten Objekte."

Aus 5000 Vorbestellungen wurden 25.000

Ein Handy besteht aus etwa 1200 Einzelteilen. Mehr als 40 verschiedene Mineralien sind in den Platinen verarbeitet. Van Abel und seine Mitstreiter fingen an, mit Initiativen im Kongo und in Peru über konfliktfreie Grundstoffe - wie Tantal, Gold oder Zinn - zu verhandeln. Schließlich fand sich in China ein Produzent, der bereit war, die Smartphones auch in kleinen Stückzahlen zu produzieren und gleichzeitig angemessene Löhne und Sozialleistungen für seine Arbeitnehmer zu garantieren.

Ein Fairphone in Einzelteilen

Die ersten Besteller des neuen Fairphones mussten den Kaufpreis von 325 Euro vorschießen, damit die Geräte überhaupt gebaut werden konnten. Aus den erhofften 5000 Vorbestellungen wurden 25.000. Ende 2013 konnte die ersten Exemplare ausgeliefert werden.

"Ich mochte schon immer die Verbindung aus dem Handwerklichen, dem Kreativen mit der Philosophie. Also nicht etwas zu tun, nur um etwas zu kreieren, sondern auch, um es in einen Kontext zu stellen (…), sich zu fragen, welches System steckt dahinter und wie kannst du dafür sorgen, dass du damit weitgehend etwas veränderst."

Deutscher Umweltpreis 2016 Der 24. Deutsche Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geht an eine Wissenschaftlerin und zwei Unternehmer. Bundespräsident Joachim Gauck zeichnet im Würzburger Congress-Centrum den Fairphone-Gründer Bas van Abel aus den Niederlanden aus sowie die Recycling-Experten Angelika Mettke aus dem brandenburgischen Cottbus und Walter Feeß aus Kirchheim unter Teck in Baden-Württemberg.



Während van Abel als Gründer von Fairphone in der IT- und Kommunikationsbranche neue Wege finde, um den Rohstoffverbrauch bei der Smartphone-Herstellung zu verringern, setzten sich Materialwissenschaftlerin Mettke und der Unternehmer Feeß dafür ein, Altbeton aus Abbruch-Bauten zu recyceln.



Der Deutsche Umweltpreis gilt als höchstdotierter Europas - die drei Preisträger erhalten insgesamt 500.000 Euro.

Fairphone 2 - fast wie Lego

Mittlerweile hat das Amsterdamer Unternehmen mehr als 100.000 Smartphones verkauft. Für das laufende Jahr erwartet van Abel einen Umsatz von etwa 40 Millionen Euro. Seit kurzem ist das Fairphone 2 auf dem Markt, das sich wie ein Legobausatz auseinander nehmen lässt, sodass bei einem defekten Kleinteil nicht direkt das ganze Gerät ausgetauscht werden muss.

Faire Rohstoffe, faire Produktion, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit - nichts von dem gebe es zu 100 Prozent, sagt der 39-Jährige, aber das Fairphone sei auf jeden Fall sozialverträglicher als andere Mobiltelefone. Van Abel hofft, dass er mit seiner Idee auch andere Hersteller von Konsumgütern dazu ermutigt, neue Wege zu gehen:

"Ich bin mir sicher, wenn Unternehmen begreifen, dass es Konsumenten gibt, die sich transparentere Produkte wünschen, bessere Arbeitsbedingungen und die bereit sind, dafür auch zu bezahlen und die Produkte länger zu benutzen, dann werden auch andere Unternehmen folgen."

Deutscher Umweltpreis für Fairphone-Erfinder

L. Kazmierczak, ARD Den Haag

30.10.2016 00:05 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Niederlande