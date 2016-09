Noch sind die Hintergründe für die Explosion im New Yorker Ausgehviertel Chelsea unklar. Sie wurde aber wohl durch eine Bombe ausgelöst. Ein verkabelter Schnellkochtopf, der in der Nähe gefunden wurde, entpuppte sich ebenfalls als Sprengsatz, ging aber nicht hoch.

Die Explosion in Manhattan, bei der am Samstag 29 Menschen verletzt wurden, ist durch eine Bombe ausgelöst worden. Die Hintergründe sind aber weiter unklar. Es gebe "keine Verbindung zum internationalen Terrorismus", teilte der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, mit. Die Untersuchung befinde sich allerdings noch in einer "sehr, sehr frühen" Phase. Zuvor hatte Bürgermeister Bill de Blasio gesagt, erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass die Explosion "absichtlich herbeigeführt" worden sei.

Die Bombe war am Samstagabend im New Yorker Ausgehviertel Chelsea explodiert; sie war in einem Müllcontainer auf der 23. Straße zwischen der Sechsten und Siebten Avenue versteckt. Unweit des Explosionsortes fand die Polizei noch einen zweiten Sprengsatz, der nicht hoch ging. Dabei handelte es sich um einen mit einem Handy verdrahteten Schnellkochtopf. Solche mit explosivem Material befüllten Dampfkochtöpfe wurden auch bei dem islamistischen Anschlag auf den Boston-Marathon im Jahr 2013 als Sprengsatz mit Zeitzünder benutzt. Laut Cuomo ähnelten sich beide Sprengsätze. "Wer immer diese Bomben gelegt hat - wir werden sie finden und vor Gericht bringen", sagte der Gouverneur.

Trump nutzt den Anschlag für Wahlkampf

Dieser verkabelte Schnellkochtopf wurde in der Nähe des Anschlagsort gefunden

Die Tatsache, dass mitten in New York ein Bombenanschlag verübt werden konnte, dürfte den Wahlkampf weiter verschärfen. Der republikanische Kandidat Donald Trump sprach bei einem Auftritt bereits von einer "Bombe", als die Polizei noch von einer Explosion sprach. "Wir sollten besser hart antworten, Leute", forderte er. Seine demokratische Rivalin Hillary Clinton warf ihm daraufhin Alarmismus vor. "Es ist immer weiser, auf Informationen zu warten, bevor man Schlussfolgerungen zieht."

Polizisten und Feuerwehrmänner waren schnell am Explosionsort.

Der Anschlag erfolgte nicht nur mitten in der heißen Phase des US-Wahlkampfs, sondern auch direkt vor Beginn der UN-Generaldebatte, zu der in New York zahlreiche ausländische Staats- und Regierungschefs erwartet werden.