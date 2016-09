Nach der Explosion im New Yorker Stadtteil Manhattan mit 29 Verletzten rückte das Bombenräumkommando aus. In der Nähe des Explosionsortes entschärften die Experten einen verdächtigen Gegenstand.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

In den beiden jüngsten Tweets der New Yorker Polizei heißt es: Das Bombenentschärfungskommando habe Stunden nach der Explosion einen weiteren verdächtigen Gegenstand sicher beseitigen können. Zugleich bleibe es in einem weiten Teil des Stadtteils Chelsea bei Straßensperrungen.

NYPD NEWS @NYPDnews UPDATE: The suspicious device on West 27 Street in Chelsea has been safely removed by the NYPD Bomb Squad. Twitter 18.09.2016 08:23 Uhr via

Gegenstand wird nun untersucht

Die Polizei fand auf der 27. Straße einen Dampfkochtopf mit einem Handy und Drähten daran. Der Gegenstand wird nun untersucht.

Schwere Explosion in Manhattan

Dieser Fund kommt Stunden nach der Explosion am Abend. Die hatte sich nur ein paar Straßenzüge weiter südlich ereignet - an einem milden Abend mitten in Manhattan. Ein Augenzeuge schildert den Moment: "Ich habe eine laute Explosion gefühlt. Wie ein Blitzeinschlag. Jeder rannte auf die Straße. Alle waren draußen."

Polizei, Feuerwehr und Spezialkräfte waren sofort mit einem Großaufgebot vor Ort. Noch in der Nacht kamen Feuerwehr- und Polizeichef zu einer improvisierten Pressekonferenz auf einer Straße in der Nähe zusammen. Bürgermeister Bill de Blasio nannte die Explosion einen "sehr ernsthaften Vorfall".

Hintergründe der Explosion in Chelsea weiter unklar

Kurz vor UN-Generaldebatte

Dieser Vorfall kommt nur zwei Tage vor der UN-Generaldebatte in New York, zu der u.a. auch US-Präsident Obama, der deutsche Außenminister Steinmeier und zahlreiche Staats- und Regierungschefs erwartet werden.

Von den 29 Verletzten wurden 24 in Krankenhäuser gebracht. New Yorks Feuerwehrchef Daniel Nigro sagte, zum Glück gebe es nur eine ernsthafter verletzte Person. Die anderen Verletzten haben verschiedenen Formen von Schrammen und Abschürfungen von Glas, von Metall. Augenzeuge Ramon Lopez beschreibt die Situation: "Da waren einige Verletzte, blutend. Mit Splitterverletzungen. Eine Frau sagte: 'Ich sehe nichts mehr." Ich nahm sie beim Arm und sagte: 'Ich begleite Sie zum Krankenwagen.' Sie drohte, zusammenzubrechen.

Polizisten und Feuerwehrmänner waren schnell am Explosionsort.

Bürgermeister de Blasio: Kein Terroranschlag

Weitläufig gesperrte Straßenzüge, flüchtende Menschen: All das kommt nur eine Woche nach dem 15. Jahrestag der New Yorker Terroranschläge. So versucht Bürgermeister Bill de Blasio, die Einwohner der Acht-Millionen-Einwohner-Metropole zu beruhigen: Zwar handele es sich um eine absichtlich herbeigeführte Explosion, aber nach vorläufigem Stand nicht um einen Terroranschlag. Es gebe keinerlei spezifische und glaubwürdige Terrordrohung gegen die Stadt.

Auch, so erklärte er in der nächtlichen Pressekonferenz, gebe es keinen Hinweis darauf, dass es mit dem Anschlag im benachbarten Bundesstaat New Jersey einen Zusammenhang gebe. Dort war vor einem geplanten Wohltätigkeitslauf eine Rohrbombe explodiert. Verletzt wurde dabei aber niemand. Wie in New York ermittelt auch dort die Bundesbehörde FBI, Präsident Obama lässt sich auf dem Laufenden halten.

Für Präsidentschaftskandidat Donald Trump wird "die Bombe", wie er das nennt, direkt ein Wahlkampfthema, das er bei seiner Ankunft in Colorado anspricht: "Unmittelbar vor meinem Anflug ist in New York eine Bombe explodiert. Keiner weiß genau, was passiert ist, aber wir leben wirklich in einer Zeit - wir müssen wirklich hart durchgreifen."