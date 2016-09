Im New Yorker Stadtteil Manhattan ist es zu einer größeren Explosion gekommen. Mindestens 25 Menschen wurden dabei verletzt, erklärte die Polizei. Die Ursache ist noch unklar. Zuvor war in New Jersey vor einem geplanten Wohltätigkeitslauf eine Rohrbombe explodiert.

In New York hat es eine größere Explosion gegeben. Im Stadtteil Manhattan, auf Höhe der 23. Straße, seien dabei mindestens 25 Menschen leicht verletzt worden, erklärte die Polizei. Offenbar ereignete sich die Explosion in einem Müllcontainer. Zahlreiche Sicherheitskräfte sind vor Ort, um die Verletzten zu versorgen und Anwohner in Sicherheit zu bringen.

Mehrere Stunden zuvor war im Bundesstaat New Jersey vor einem geplanten Wohltätigkeitslauf eine Rohrbombe explodiert. Verletzt wurde dabei aber niemand. Ob die Vorfälle in Zusammenhang stehen, ist noch unklar. Die Polizei will sich bald mit weiteren Informationen an die Öffentlichkeit wenden.

