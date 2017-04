Bei Explosionen in der U-Bahn der russischen Großstadt St. Petersburg sind der Nachrichtenagentur Tass zufolge mindestens zehn Menschen getötet worden. Die Ursache der Explosion ist derzeit unklar. Mehrere U-Bahnhöfe wurden offenbar gesperrt.

Bei Explosionen in der U-Bahn der russischen Großstadt St. Petersburg sind der Nachrichtenagentur Tass zufolge mindestens zehn Menschen getötet worden. Dies ergebe sich aus "vorläufigen Informationen", berichtete die Agentur. Auch die Agentur Interfax berichtete von "etwa zehn" Toten und 20 Verletzten.

Bei der Agentur RIA hieß es unter Berufung auf nicht näher genannte Kreise, es habe Detonationen in mindestens zwei Bahnhöfen gegeben. Rettungskräften zufolge gab es in zwei Metro-Zügen Explosionen. Fotos in sozialen Netzwerken zeigen Verletzte auf dem Bahnsteig und zerstörte Türen eines U-Bahn-Wagens. Der TV-Sender Life News zeigte Bilder von verletzten Menschen, die auf einem Bahnstieg liegen.

Offenbar Metro-Stationen geschlossen

Ein Reuters-Reporter berichtete von zahlreichen Rettungswagen nahe der Metro-Station Sennaja Ploschad. Offenbar wurden die Metro-Stationen in Russland geschlossen.

Die Ursache für die Explosionen ist dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge unklar. Man ziehe alle Möglichkeiten in Betracht, auch Terrorismus. Putin bestätigt, dass es Tote und Verletzte gebe.