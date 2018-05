Gazastreifen Explosion tötet sechs Hamas-Mitglieder

Bei einer Explosion im Gazastreifen sind sechs Hamas-Kämpfer getötet worden. Die genauen Umstände des Vorfalls blieben zunächst unklar, die Hamas machte allerdings die israelische Armee dafür verantwortlich.

Bei einer Explosion in einem Haus im Gazastreifen sind sechs Mitglieder der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas getötet worden. Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte mit, mehrere weitere Männer seien verletzt worden.

Angehörige der Hamas-Kämpfer warten vor dem Krankenhaus in Gaza.

Die Explosion ereignete sich nach Angaben von Sicherheitskräften im Haus eines Mitglieds der im Gazastreifen herrschenden Hamas in der Ortschaft Sawaida. Das Haus sei schwer beschädigt worden, auch benachbarte Gebäude seien betroffen.

Unbestätigten Angaben zufolge hatte eine Gruppe militanter Palästinenser versucht, eine nicht detonierte israelische Rakete zu entschärfen. Das Geschoss stamme noch aus dem Gaza-Krieg von 2014. Dabei sei es versehentlich zu der Explosion gekommen.

Hamas beschuldigt Israel

Der bewaffnete Arm der Hamas, die Essedin al-Kassam Brigaden, machten dagegen Israel für die Explosion verantwortlich, ohne genauere Angaben zu machen. Es habe sich um eine "komplexe Sicherheits- und Geheimdienstoperation" gehandelt. Eine Sprecherin der israelischen Streitkräfte (IDF) teilte mit, die IDF sei in keiner Weise in den Vorfall involviert gewesen.

An der israelischen Grenze des von der Hamas kontrollierten Palästinenser-Gebietes ist es in den vergangenen Woche immer wieder zu Unruhen gekommen. Bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten wurden dabei seit Ende März 43 Palästinenser getötet. Die Palästinenser demonstrieren dort für eine Rückkehr in die von ihnen beanspruchten Teile Israels.