Die Versorgungsengpässe nach der Explosion in einer Gasstation in Österreich sollen in Kürze behoben sein. Noch vor Mitternacht gingen die Leitungen nach Italien, Deutschland und Ungarn wieder in Betrieb, teilte der Betreiber Gas Connect mit.

Nach einer Explosion in der Gasverteilstation Baumgarten in Österreich sollen die Gasleitungen nach Italien, Deutschland und Ungarn noch vor Mitternacht wieder in Betrieb gehen. Das teilte das Unternehmen Gas Connect, das die Leitungen betreibt, mit. Diese Entscheidung sei nach eingehender Kontrolle durch die Feuerwehr und das Landeskriminalamt gefällt worden.

Probleme in Italien

Die Explosion hatte zwischenzeitlich für Engpässe bei der Gasversorgung auch in anderen Länder gesorgt. Vor allem Italien meldete Probleme. Zeitweise war auch der Gaspreis angestiegen. Die Erdgasstation in Baumgarten an der March nahe der slowakischen Grenze zählt zu den wichtigsten Gasknotenpunkten Europas. Dort laufen mehrere Gasleitungen zusammen, und das Gas wird komprimiert. 2015 wurden über die betroffene Station 40 Milliarden Kubikmeter Gas weitergeleitet.

Gewaltige Explosion in Österreich: Die Rauchwolke der gewaltigen Gasfackel war bis ins 30 Kilometer entfernte Wien zu sehen.

Ein Toter, 21 Verletzte

Bei der Explosion am Morgen war ein Mensch getötet worden. 21 Personen seien verletzt worden, meldete die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ist das Unglück auf technische Ursachen zurückzuführen.

Die Einsatzkräfte erklärten, dass niemand außerhalb des Geländes verletzt wurde. Auch die Schäden beschränkten sich auf den Unglücksort. Dort wurden mehrere Gebäude und Fahrzeuge zerstört. Die Rauchwolke der gewaltigen Gasfackel war bis ins 30 Kilometer entfernte Wien zu sehen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 12. Dezember 2017 um 13.00 Uhr.