Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan hat sich eine schwere Explosion ereignet. Laut afghanischen Behörden wurden vier Menschen getötet. Möglicherweise handelt es sich um einen Anschlag: Im Internet bekannten sich radikal-islamische Taliban.

Der US-Luftwaffenstützpunkt Bagram in der zentralafghanischen Provinz Parwan ist von einer schweren Explosion erschüttert worden. Nach Angaben afghanischer Behörden wurden dabei mindestens vier Menschen getötet und mehrere weitere verletzt. Die NATO sprach von Opfern, ließ aber offen, ob es sich um Tote oder Verletzte handelt. Die Explosion habe sich am Morgen gegen 5.30 Uhr Ortszeit ereignet. Medizinische Teams und zusätzliche Sicherheitsverbände seien im Einsatz.

Auch zu den Hintergründen äußerte sich die NATO bislang nicht. Möglicherweise handelt es sich um einen Anschlag: Im Internet bekannten sich radikal-islamische Taliban. Ein Sprecher der Islamisten sagte, es habe sich um einen Selbstmordanschlag gehandelt.

US-Hauptquartier in Bagram

Bagram ist der größte Stützpunkt der US-Truppen in Afghanistan. Dort befindet sich auch das Hauptquartier der US-Armee. Derzeit sind rund 10.000 US-Soldaten in dem Land stationiert. Die NATO ist im Rahmen der Ausbildungsmission "Resolute Support" am Hindukusch im Einsatz. Erst am Donnerstagabend hatten Taliban das deutsche Generalkonsulat in Masar-i-Sharif im Norden Afghanistans angegriffen. Dabei starben mindestens vier Menschen, weitere 128 wurden verletzt.

Als Grund für ihren Angriff führten die Taliban später deutsche Unterstützung für einen US-Luftangriff in der Provinz Kundus an, bei dem Anfang November auch etwa 30 Zivilisten getötet worden waren.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 12. November 2016 um 06:44 Uhr