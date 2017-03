Religion ist Privatsache - eigentlich. Aber was ist, wenn jemand am Arbeitsplatz deutlich sichtbar religiöse Symbole trägt, etwa ein Kopftuch? Ein Verbot ist möglich - unter Umständen, so der EuGH. Anlass waren zwei Fälle aus Belgien und Frankreich.

Von Holger Romann, ARD-Studio Brüssel

Auf den Einzelfall kommt es an. So lassen sich die beiden EuGH-Urteile auf den Nenner bringen. Die in der EU-Menschenrechts-Charta und den meisten Verfassungen garantierte Religionsfreiheit ist zwar ein hohes Gut, wie der Gerichtshof betont. Sie schützt auch das Tragen religiöser Symbole in der Öffentlichkeit. Sie kann aber unter Umständen mit den legitimen Interessen Dritter kollidieren - etwa im Berufsleben. Und dann kann auch ein Kopftuch-Verbot unter Umständen zulässig und verhältnismäßig sein.

Keine unmittelbare Diskriminierung

Zu entscheiden hatten die Luxemburger Richter über zwei ähnlich gelagerte Fälle: Zum einen den der Belgierin Samira A. Die bekennende Muslima war Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes und wurde von ihrem Arbeitgeber entlassen, weil sie nicht auf ihr Kopftuch verzichten wollte. Ihre Kündigung erklärte der EuGH für rechtmäßig, da sie als Rezeptionistin im Außendienst tätig war und als solche den Kunden repräsentierte. Außerdem seien den Angestellten religiöse und politische Abzeichen ausdrücklich untersagt gewesen.

Laut EuGH lag also keine unmittelbare Diskriminierung wegen des Glaubens vor. Die Vorschrift, neutrale Kleidung zu tragen, habe vielmehr einen beruflichen Zweck erfüllt und sei sachlich gerechtfertigt.

Kundenwünsche reichen nicht

Anders der Fall von Asma B., einer Software-Entwicklerin aus Frankreich, den der EuGH zurück verwies. Die Ingenieurin hatte sich ebenfalls geweigert, ihren Schleier abzulegen, nachdem sich ein Kunde über die teilweise Verhüllung beschwerte hatte. Allerdings konnte das Gericht nicht zweifelsfrei klären, ob es auch in dieser Firma einen entsprechenden Dresscode gab.

Allein der Wunsch eines einzelnen Kunden, so stellten die Richter klar, könne nicht ausschlaggebend sein. Im Übrigen stehe die fachliche Kompetenz der Ingenieurin außer Frage. I

hr Kopftuch habe sie nicht gehindert, ihren Job zu tun.

Aktenzeichen C-157/15 und C-188/15