Die Grünen loben das geplante EU-Verbot von Einwegplastik wie Strohhalmen oder Besteck. Umweltministerin Schulze auch - ein generelles Plastikverbot hingegen lehnt sie ab.

Die EU-Kommission stellt heute ihre Pläne zum Verbot von Wegwerfartikeln wie Plastikgeschirr, Strohhalmen, Wattestäbchen oder Ballonhaltern vor. Ziel ist die Eindämmung von Plastikmüll in der Umwelt und vor allem in den Weltmeeren. Die Kommission plant dazu eine Richtlinie.

Die Verabschiedung und Umsetzung dürfte Jahre dauern. Der Entwurf ist inoffiziell bereits seit einigen Wochen bekannt. Demnach nimmt die Kommission die zehn Produkte besonders ins Visier, die den größten Teil des Plastikmülls an Stränden ausmachen.

Neben den Verboten sieht der Entwurf eine Beteiligung von Herstellern bestimmter Wegwerfartikel an den Kosten für Umweltsäuberung und Informationskampagnen vor. Für alle EU-Staaten soll die Zielmarke gelten, bis 2025 mindestens 90 Prozent der Plastikgetränkeflaschen zur Verwertung zu sammeln. Haushaltskommissar Günther Oettinger hatte am Wochenende auch seinen Plan bekräftigt, von den EU-Ländern künftig eine Abgabe auf nicht wiederverwertete Plastikabfälle einzufordern.

"Es ist ein radikaler Anfang"

Der Parteivorsitzende der Grünen, Robert Habeck, lobte das geplante Verbot im SWR. Habeck sagte, das Verbot müsse man jetzt als Anfang deklarieren, es reiche natürlich nicht. Wenn man sich die Situation in den Weltmeeren, aber auch in der Umwelt anschaue, habe man gravierende Probleme vor allem mit Verpackungsmüll, aber: "Es ist mal ein Anfang, es ist ein radikaler Anfang, dafür, dass ja Verbote das Unwort des Jahrhunderts sind," so Habeck.

Habeck, der noch Umweltminister in Schleswig-Holstein ist, sagte, die Menschheit habe nicht darauf gewartet, "dass wir unseren in unserem Coffee-to-go-Becher mit Plastikstäbchen umrühren, die wir dann wegwerfen, deswegen finde ich das sehr gut und sehr konsequent, dass die EU so vorgeht und ich hoffe, die Bundesregierung fällt ihr mal ausnahmsweise nicht in den Arm."

Kein generelles Plastikverbot

"Es geht so nicht weiter, wir müssen Plastik zurückdrängen", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze im ARD-Morgenmagazin. Der EU-Vorschlag sei eher zu schwach, da man weniger Wegwerf-Plastik brauche, so die SPD-Politikerin weiter.

Svenja Schulze, SPD, im Gespräch zu Plastikmüll

Sie sprach sich dafür aus, bereits bei den Plastikherstellern anzusetzen. "Unser Verpackungsgesetz sagt, da wird nach ökologischem Fußabdruck bepreist. Das finde ich den richtigen Weg." Für ein generelles Plastikverbot sei Schulze nicht, denn man brauche Plastik in der Medizin oder in Windkraftanlagen. "Kunststoff an sich ist ein sehr wertvoller Stoff", so Schulze.

Über dieses Thema berichtete das Morgenmagazin am 28. Mai 2018 um 07:12 Uhr.