Der EU-Marineeinsatz "Sophia" vor Libyen ist für Italien eher Problem als Hilfe. Denn die geretteten Flüchtlinge werden in italienische Häfen gebracht. Italien hatte deshalb damit gedroht, die Verlängerung der Mission zu blockieren - stimmte jetzt aber doch zu.

Die EU wird vor der libyschen Küste weiter Migranten aus Seenot retten. Die Mitgliedstaaten stimmten einstimmig einer Fortsetzung der 2015 gestarteten Operation "Sophia" zu. Ein Ja kam damit auch aus Italien, obwohl dessen Hauptforderungen an die EU in der Flüchtlingskrise nicht erfüllt wurden.

EU war unter Zeitdruck

Die Regierung in Rom hatte die Verlängerung Mitte Juli zunächst blockiert, um mehr Unterstützung der EU-Partner in der Flüchtlingskrise zu erhalten. Für das Land ist der EU-Einsatz bereits seit einiger Zeit mehr Problem als Hilfe. Das liegt vor allem daran, dass die von europäischen Kriegsschiffen gerettete Migranten in italienische Häfen gebracht werden.

Eine der Hauptforderungen aus Rom war daher die Öffnung von Häfen in anderen EU-Staaten. Ohne die Zustimmung wäre die Mission allerdings am Donnerstag ausgelaufen und Italien mit dem Flüchtlingsproblem erst recht alleine gewesen.

93.000 Bootsflüchtlinge seit Jahresbeginn

Seit Jahresbeginn sind in Italien bereits mehr als 93.000 Bootsflüchtlinge angekommen. Beim letzten EU-Außenministertreffen habe sich, berichten Teilnehmer, der Abgesandte aus Rom massiv darüber beklagt, dass sein Land zum "Flüchtlings-Hotspot" in Europa geworden sei

Der umstrittene Einsatz umfasst neben der Entsendung von Marineschiffen ins zentrale Mittelmeer auch ein Ausbildungsprogramm für libysche Küstenschützer sowie Kontrollen des gegen Libyen verhängten Waffenembargos.

Mandat nur geringfügig verändert

Das Mandat von "Sophia" gilt nun bis zum 31. Dezember 2018. Es wurde nur geringfügig verändert. So soll die Mission nun auch verfolgen, was aus den ausgebildeten Mitgliedern der libyschen Küstenwache wird. Darüber hinaus soll der Einsatz Informationen über illegale Ölexporte aus Libyen sammeln und den Austausch von Informationen über Menschenhandel mit EU-Mitgliedstaaten, der Grenzbehörde Frontex und Europol verstärken.

Eigentliches Ziel laut Kritikern verfehlt

Kaum jemand leugnet, dass die Mission Sophia entscheidend zur Rettung von Menschenleben im Mittelmeer beiträgt. Allerdings beklagen Kritiker, dass der Einsatz sein eigentliches Ziel verfehle, nämlich den kriminellen Schleppern das Handwerk zu legen.

Mit Informationen von Kai Küstner, ARD-Studio Brüssel

EU verlängert Sophia-Mission

Kai Küstner, NDR Brüssel

25.07.2017 15:17 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.