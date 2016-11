In den USA heißt es "ESTA", in der EU soll es "ETIAS" heißen: ein Registriersystem für nicht visumpflichtige Einreisende. Damit sollen sie bereits vor der Einreise kontrolliert werden. Bringt das mehr Sicherheit oder nur weniger Datenschutz?

Von Karin Bensch, ARD-Studio Brüssel

In den USA gibt es das schon: ein Registriersystem für Einreisende, dort heißt es "ESTA". In der Europäischen Union soll es noch kommen und den Namen "ETIAS" tragen. Die vier Buchstaben stehen für: European Travel Information System. Also europäisches Reise-Informationssystem. Damit sollen Nicht-EU-Bürger, die in den Schengenraum einreisen oder von dort ausreisen möchten, bereits im Vorfeld registriert und überprüft werden. Also zum Beispiel Drittstaatler, die für kurze Aufenthalte von der Visumspflicht befreit sind.

Registrierung vorab - und online

"Wir müssen wissen, wer über unsere Grenzen kommt", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im September in seiner Rede zur Lage der Europäischen Union. Die Reisenden müssen sich in Zukunft vorab online registrieren - mithilfe eines Internetformulars. Und zwar jedes Mal, wenn eine Person in die EU einreist oder sie verlässt. Dann würden Zeitpunkt, Ort und Grund der Reise registriert, sagt Kommissionschef Juncker. "Diese Daten sollen bereits im Vorfeld der Reise mit nationalen und europäischen Sicherheits- und Terrordatenbanken abgeglichen werden. So können wir künftig vorab feststellen, ob ein Sicherheitsrisiko vorliegt und entscheiden, wer bei uns in Europa einreisen darf und wer nicht", meint Juncker.

Schon vor der Einreise soll "ETIAS" die Daten mit nationalen und europäischen Sicherheits- und Terrordatenbanken abgleichen.



Kriminelle und Terroristen sollen draußen bleiben

Diejenigen, die nicht einreisen sollen, sind Kriminelle, Terroristen und Rückkehrer aus Bürgerkriegsländern. Um sie aufzuspüren, werden biometrischen Daten aus den Reisedokumenten, wie zum Beispiel Fingerabdrücke oder das Gesichtsbild, ausgelesen und zusammen mit "biographischen Informationen" abgelegt und fünf Jahre lang gespeichert. Noch im November werde man einen Vorschlag für ein europäisches Reiseinformationssystem vorlegen, kündigte Juncker an. Es werde ein automatisiertes System sein, das Einreisegenehmigungen erteilt. "So werden wir wissen, wer nach Europa reist, noch bevor er oder sie ankommt", meint Juncker.

Einsatzbereit wird das "ETIAS"-Registriersystem voraussichtlich ab 2020 sein. Zugriff zu den Daten soll auch die europäische Polizeibehörde Europol bekommen. Einige Mitgliedsländer, darunter auch Deutschland, fordern, dass auch Geheimdienste zugreifen dürfen.

Eine "Datenkrake"?

Kritiker halten "ETIAS" für eine Datenkrake, mit deren Hilfe zu viele persönliche Informationen über Reisende gesammelt und gespeichert werden dürfen. Ihrer Ansicht nach werde der Datenschutz zugunsten der Terrorismusbekämpfung beschnitten. Zumal es bereits einige europäische Datenbanken gebe, wie etwa das Visa-Informationssystem und Eurodac, die Datenbank für Fingerabdrücke.

Was ist eigentlich "ETIAS"?

Karin Bensch, ARD Brüssel

