Das Parlament in Tallinn hat Kersti Kaljulaid mit großer Mehrheit zur neuen Präsidentin Estlands gewählt. Damit geht ein wochenlanger Nervenkrieg um das Präsidentenamt zu Ende, eine Verfassungskrise ist vorerst abgewendet.

Von Andreas Sperling, ARD-Studio Stockholm

Zum ersten Mal steht eine Frau an der Spitze des estnischen Staates: Kersti Kaljulaid hat im Parlament 81 Stimmen erhalten, 68 hätten zur Zwei-Drittel-Mehrheit gereicht.

Wochenlanger Nervenkrieg um Präsidentenamt

Die neue Präsidentin ist 46 Jahre alt, hat vier Kinder und bislang als Vertreterin Estlands beim Europäischen Rechnungshof gearbeitet. Der Ältestenrat des Parlaments hatte sie als Kompromisskandidatin aufgestellt. Kaljulaid hatte im Vorfeld der Wahl bewusst auf ein politisches Programm verzichtet. Sie sagte, das Staatsoberhaupt in Estland sei immer dann gefragt, wenn es schwierig wird. Als Präsidentin könne sie helfen, Lösungen für Probleme zu finden.

Mit der Wahl Kaljulaids geht in Estland ein wochenlanger Nervenkrieg um das Präsidentenamt zuende, der das Land an den Rand einer Verfassungskrise gebracht hat. In mehreren Wahlgängen war es nicht gelungen, einen Nachfolger für Präsident Toomas Hendrik Ilves zu finden. Dieser scheidet am kommenden Wochenende aus dem Amt: Er darf nach zehn Jahren als Präsident nicht mehr antreten.

Kaljulaid wird Präsidentin Estlands

